CTT: Agricultores começam a receber vales postais a 10 de Janeiro

Os agricultores sem conta bancária afectados pelos incêndios de Outubro vão começar a receber a indemnização através de vales postais a partir do dia 10 de Janeiro. A informação foi adiantada pelos CTT numa nota de esclarecimento enviada às redacções.





"Os CTT informam que os vales postais contendo as indemnizações para os agricultores afectados pelos incêndios têm a data de emissão da próxima quarta-feira, 10 de Janeiro, data articulada e programada com o IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, não existindo qualquer atraso", sublinha a empresa.





Os Correios garantem ainda que "nesse mesmo dia, 10 de Janeiro, os CTT procederão à distribuição da totalidade dos vales postais, ficando os mesmos imediatamente disponíveis para o respectivo pagamento em qualquer um dos cerca de 2.300 pontos de acesso dos CTT ou para depósito bancário".





A nota de esclarecimento surge no seguimento das notícias que davam conta que os agricultores iriam começar a receber a partir desta segunda-feira, 8 de Janeiro – data que tinha sido apontada pelo Ministério da Agricultura.





Na semana passada, o ministério defendeu ainda que os 3.782 agricultores - (65% do total) -afectados pelos incêndios na região Centro a 15 e 16 de Outubro do ano passado - são os que não têm conta bancária. Estes agricultores vão receber por vale postal 75% da verba que lhes foi atribuída, com os restantes 25% a serem atribuídos após uma validação dos serviços no terreno.