Nestlé escolhe EDP Renováveis para fornecer energia nos Estados Unidos

A EDP Renováveis fez um acordo com a Nestlé para ser o fornecedor de energia, através de fontes renováveis, da electricidade a cinco instalações da empresa suíça nos Estados Unidos da América.





Em comunicado conjunto, as duas empresas dizem que o acordo de compra de energia para 15 anos "irá fornecer cerca de 80% da electricidade em carga em cinco instalações da Nestlé, no sudeste do estado da Pensilvânia".



Para fornecer a Nestlé, a EDP Renováveis vai servir-se do parque eólico de Meadow Lake VI (no estado de Indiana) que vai gerar 50 MW para servir as subsidiárias Nestlé Purina PetCare, Nestlé USA e Nestlé Waters North America, nas cidades de Allentown e Mechanicsburg. Para que este fornecimento seja possível, a EDP Renováveis acrescenta que terá de expandir a capacidade desse parque eólico em 50 MW, um valor que dá para abastecer mais de 17.700 casas. O projecto tem já previstos 150 MW.



O projecto de expansão iniciar-se-á nos próximos dois meses, para que a instalação fique totalmente operacional no final de 2018.



O Meadow Lake VI faz parte de um complexo eólico designado Meadow Lake que tem um total de 800 MW de capacidade.



Segundo é dito no comunicado, com este acordo a Nestlé terá 20% da electricidade que consome vinda de fontes renováveis já no ano de 2019. A empresa suíça tem como objectivo, segundo acrescenta, ter zero impacto ambiental até 2030.



Já no comunicado da EDP Renováveis ao mercado, a eléctrica liderada por João Manso Neto acrescenta que "com este novo acordo a EDPR já assegurou 1,3 GW de contratos de longo-prazo nos EUA, para projectos a serem instalados em 2016-2020, representando actualmente 71% dos 1,8 GW de objectivo de adições de capacidade nos EUA para o período, conforme comunicado em Maio de 2016, no Dia do Investidor do Grupo EDP".