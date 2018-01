Bloomberg

A produção de electricidade pela EDP Renováveis cresceu 13% em 2017 para um total de 27,6 terawatts hora.Este aumento deve-se à entrada em operação de novas centrais eólicas da companhia, mas também devido a um factor de utilização superior (mais um ponto para 31%), segundo os dados divulgados esta terça-feira, 23 de Janeiro, pela empresa.Apesar do factor de utilização ter crescido 1 ponto para 31% no total da EDP Renováveis, Portugal sofreu um recuo de 1 ponto para 27%, "reflectindo um recurso eólico abaixo da média de longo prazo".Por regiões, a produção cresceu 20% na América do Norte para os 15 mil gigawatts hora (GWh), enquanto na Europa a produção subiu 4% para 11,6 mil GWh. Por país, a produção recuou 4% em Portugal e subiu 3% em Espanha. Nos restantes países europeus, a produção subiu 12%. Já nos Estados Unidos a produção aumentou 15%, enquanto no Brasil avançou 29% durante o ano passado.A América do Norte foi responsável por 55% da produção total em 2017, seguida da Europa com 42% e do Brasil com 3%.Durante o ano de 2017, a empresa instalou um total de 600 megawatts (MW), dos quais 424 MW foram instalados na América do Norte, 127 no Brasil e 49 MW na Europa.A companhia detida em 82% pelo grupo EDP detém actualmente um portefólio de 11 gigawatts em 11 países, com 5,2 GW a estarem localizados na Europa: 2,4 GW em Espanha, 1,3 GW em Portugal e 1,6 GW nos restantes países europeus. Do total, 5,5 GW estão localizados na América do Norte.No final de 2017, a EDP Renováveis contava com 828 de energia eólica terreste em construção em diferentes países: Estados Unidos (480 MW), Brasil (137 MW), Itália (77 MW), Espanha (68 MW), Portugal (55 MW) e França (11 MW).(Notícia actualizada às 17:37)