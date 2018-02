Bloomberg

A Altice concluiu a venda do negócio de soluções e operações de centro de dados na Suíça à InfraVia Capital Partners, anunciou a empresa Em comunicado, o grupo francês diz ter concluído uma venda da qual tinha anunciado o pré-acordo em Dezembro . Nessa altura, a Altice explicou que estava a vender as subsiárias Green.ch e Green Datacenter à InfraVia Capital Partners. A Green.ch é a empresa que tem o negócio empresarial com ligações à internet, serviços multimédia, alojamento e soluções de backup. A Green Datacenter tem os centros de dados para grandes empresas.Os negócios a alienar era então avaliados em 214 milhões de francos suíços (cerca de 185 milhões de euros, ao câmbio actual).O grupo francês tem um plano de desinvestimento em vários activos. Em Novembro, quando a empresa anunciou a sua estratégia para diminuir o endividamento falou na venda de activos, nomeadamente nas torres de telecomunicações. Já este ano, o Negócios avançou que em Portugal a empresa estava a alienar parte do negócio grossista de voz internacional.