A Pharol insiste que estão a ser cometidas irregularidades por parte do conselho de administração da Oi e diz que vai accionar as medidas necessárias para fazer prevalecer os seus direitos enquanto accionista. Além disso, já interpôs recursos para travar o plano de recuperação judicial da operadora de telecomunicações brasileira.

A guerra entre a Oi e a Pharol continua. Os dias têm sido tumultuosos, com várias trocas de acusações, com a convocatória para uma reunião de accionistas extraordinária por parte da Pharol e com a tentativa de travar esta reunião por parte da Oi. A reunião aconteceu. A Oi considerou as decisões ilegais. E o juiz deu-lhe razão, suspendendo-as.



Esta sexta-feira, 9 de Fevereiro, a Pharol reage em comunicado, afirmando "que tem plena confiança que os seus direitos como accionista serão respeitados e está convicta acerca das inúmeras irregularidades contidas no Plano de Recuperação Judicial da Oi."