Viagem Lisboa-Porto vai custar mais 45 cêntimos em portagens

Portagens na auto-estrada Lisboa-Cascais não sofrem aumento a 1 de Janeiro. Brisa diz que apenas 28 das 93 taxas vão ser actualizadas no próximo ano.

Bruno simão

As portagens na rede Brisa vão aumentar a 1 de Janeiro, em termos médios para todas as classes de veículos e trajectos, 1,47%, anunciou a empresa esta sexta-feira, 29 de Dezembro, salientando que cerca de 70% das taxas da classe 1 não terão actualização.



No caso da classe 1, são 28 as taxas de portagem que serão actualizadas no início de 2018, de um total de 93.



É que como a actualização das taxas é feita aplicando um mecanismo de arredondamento para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo, nem todos os troços de auto-estrada sofrem actualizações. Já outras apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objecto de actualização em anos anteriores.



A viagem pela A1 entre Lisboa e Porto ficará a 1 de Janeiro mais cara 45 cêntimos. Também na A2, entre Lisboa e Algarve, as portagens vão exigir mais 25 cêntimos. De acordo com a Brisa também na A3, entre Porto e Valença, as taxas vão ser actualizadas em 20 cêntimos e na A6, Marateca-Caia em 25 cêntimos.



Na A4, entre Porto e Amarante, a subida fica-se pelos cinco cêntimos, o mesmo acontecendo no sublanço da A1 entre Alverca e Vila Franca e na CREL (A9).



Já a A5 Lisboa-Cascais não terá qualquer aumento de preço no próximo ano. Inalteradas ficam ainda, segundo a Brisa, as portagens nos sublanços da A1 Espinho-Carvalhos e entre as duas saídas de Vila Franca de Xira.



A Brisa Concessão Rodoviária anunciou ainda que em 2018 prevê investir cerca de 64 milhões de euros, o que representa um crescimento superior a 10% face a 2017.



Dos investimentos previstos para 2018, destacam-se, o alargamento da A4 – Auto-estrada Porto/Amarante, entre Águas Santas (A3/A4) e Ermesinde, e as beneficiações de pavimento dos sublanços Leiria - Pombal (A1), Coimbra Norte (A1/A14) - Mealhada (A1) e Almada – Fogueteiro (A2).