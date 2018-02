O casino de Tróia foi o único do país que viu as suas receitas cair em relação ao ano anterior, enquanto o sector cresceu 4,5%.

O maior concessionário do país fechou 2017 em alta. O casino de Lisboa facturou 83,9 milhões de euros, mais 3,8% do que no ano anterior, enquanto o do Estoril cresceu 7,7% para 63,8 milhões. O da Póvoa gerou 44,6 milhões de euros de receitas, mais 0,5% do que em 2016.

As receitas encaixadas pelos casinos do grupo Solverde, da família Violas, cresceram em 2017 acima da média do sector. Em Espinho, aumentaram 5,6% para 47,2 milhões de euros, em Chaves 6,5% para 8,2 milhões, enquanto os três do Algarve (Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo) facturaram mais 6%, para cerca de 34 milhões de euros.

O casino da Madeira, do grupo Pestana, fechou 2017 com receitas de 8,7 milhões de euros, um acréscimo de 8,5% face ao ano anterior. No da Figueira, da Amorim Turismo, o acréscimo foi de apenas 0,44%, para 15 milhões.