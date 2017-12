Goldman Sachs passa a ter participação qualificada nos CTT

O Goldman Sachs passou a deter uma participação qualificada nos CTT. De acordo com a informação remetida pela empresa nacional à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o banco de investimento norte-americano superou a fasquia dos 2% a 21 de Dezembro.





Em termos bolsistas, o ano de 2017 não foi fácil para a empresa de correios. Foi a que registou a queda mais acentuada no acumulado do ano.





Depois de um primeiro alerta, no Verão de 2016, quando a gestão adiantou que não conseguiria atingir as suas metas para o ano, a divulgação de resultados do primeiro semestre trouxe a confirmação das dificuldades da companhia. Perante um ambiente dominado pela quebra de receitas dos correios, maior concorrência da banca na venda de produtos do Estado, nomeadamente as OTRV, e o negócio bancário, a companhia apresentou na semana passada um plano de redução de custos.