Novos ricos da bitcoin apostam no ouro após queda da criptomoeda

No centro das grandes oscilações da bitcoin, que perdeu mais de 40% do seu valor no espaço de mês, pode estar a surgir um padrão: os vendedores estão a trocar o ouro digital pelo real.

A negociante de lingotes de ouro Sharps Pixley, subsidiária do maior mercado europeu de moedas e barras do metal precioso, vê regularmente transacções de mais de um milhão de libras, e as vendas de moedas de ouro na CoinInvest, com sede em Frankfurt, quintuplicaram com o colapso do maior activo digital após a alta de 1.400% do ano passado, segundo o director Daniel Marburger.

"Ontem [17 de Janeiro] foi um dia louco", disse Marburger, de Frankfurt. "Não paravam de chegar e-mails e telefonemas de clientes a perguntar como poderiam transformar criptoactivos em ouro."

As oscilações de preço de praticamente todas as criptomoedas trazem à tona uma pergunta que assombra o sector desde a sua criação: até que ponto um activo virtual pode servir como reserva de valor? Ao trocar o ouro digital pelo real, alguns investidores podem estar a oferecer uma resposta.

Corrida do ouro

Ross Norman, negociante de ouro com uma loja frequentada pelas classes altas numa esquina de Londres, começou a trocar ouro por bitcoin através de um intermediário há três meses. Segundo este comerciante, os clientes mostram-se quase envergonhados pelas novas riquezas criadas. Muitas vezes armazenam-nas em caixas de segurança no seu cofre subterrâneo após uma extensa auditoria para prevenção de lavagem de dinheiro.

"Vemos negócios de mais de um milhão de libras a cada duas semanas", revelou Norman. "Esta foi uma adição bem-vinda ao nosso negócio num período em que a procura física das fontes mais tradicionais tem sido limitada."

Os clientes, alguns de apenas 25 anos, chegam com seus laptops e bitcoins acumulados de quando a moeda digital era negociada a 1 dólar ou menos. Um deles, disse Norman, pretendia trocar 1.000 bitcoins por metal físico. A empresa, de propriedade da Degussa Goldhandel, não fica com bitcoins. Os clientes efectuam compras através de um intermediário.



"A bitcoin parece uma espécie de armadilha para lagostas - é fácil entrar, mas difícil de sair", disse Norman. "Além disso, o ouro oferece aos investidores 4.000 anos de história como reserva de valor, e isso parece bastante atraente no momento."

A falta de procura não afectou muito os preços do ouro nas últimas semanas. Impulsionado pela desvalorização do dólar, o metal subiu 7,5% nos últimos 30 dias, atingindo o patamar mais alto em quatro meses antes da estagnação dos ganhos. A bitcoin está cerca de 40% abaixo do pico de Dezembro.

Segundo Marburger, a CoinInvest vendeu quase 30 quilos de ouro no mercado à vista, no valor de 1,2 milhões de dólares, quando a bitcoin caiu 23%, na terça-feira. Uma bitcoin compra cerca de oito moedas de ouro Britannia de uma onça, afirmou.