BCE diz que próximo G20 vai discutir regulação para as criptomoedas

Benoît Coeuré revelou em Davos que os líderes do G20 planeiam discutir a criação de uma estrutura regulatório para as criptomoedas já no próximo encontro das maiores potências mundiais, agendado para Março.

A inexistência de um quadro de regulação para o funcionamento das criptomoedas poderá ter os dias contados. De acordo com Benoît Coeuré, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), os líderes dos países que integram o G20 planeiam discutir a criação de uma estrutura regulatória para o funcionamento das moedas digitais quando se voltarem a reunir, em Março, num encontro que terá lugar em Buenos Aires.

Em declarações feitas no Fórum Económico Mundial, que terminou esta sexta-feira, 26 de Janeiro, em Davos, Suíça, este membro do BCE defendeu, citado pelo Financial Times, que os legisladores devem focar-se nas oportunidades proporcionadas pelas criptomoedas, contudo alertou para a importância da introdução de regras que protejam os investidores e dissuadam da prática de actividades ilegais.

"Como é que é possível compreender e controlar estes portais entre o universo sombrio das divisas [digitais] e o sistema financeiro convencional", questionou Benoît Coeuré que, por sua vez, afiança que este tema "está a ser discutido e serão encontradas respostas".

"O lado negativo nesta discussão, aquilo que a bitcoin nos revela enquanto banqueiros centrais é que os nossos sistemas de pagamentos são muito caros e muito lentos, e que temos de agir sobre isso", acrescentou.

O FT realça que as declarações de Coeuré são pouco convencionais para um banqueiro central, isto na medida em que este elemento do BCE apresenta uma visão bastante favorável relativamente às criptomoedas. No entanto, Benoît Coeuré alerta para os riscos inerentes a activos ainda muito voláteis e opacos.

"Temos de agir sobre os riscos e fazê-lo implica regulação e, em primeira instância, proteger os investidores, mas também [travar] a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo", sustentou Coeuré.

As declarações deste quadro do BCE acontecem num dia em que as criptomoedas registaram fortes desvalorizações. A pressionar as moedas digitais esteve a decisão da Coincheck – uma das maiores correctoras de criptomoedas do Japão – de impedir os clientes de fazer levantamentos de activos.