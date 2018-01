Adolfo Mesquita Nunes 15 de janeiro de 2018 às 21:08

Listas transnacionais ao Parlamento Europeu? Importa-se de repetir? Não há espaço para equívoco porque o texto assinado pelo primeiro-ministro na Cimeira do Sul da Europa é claro como água: Portugal disse mesmo que via com bons olhos a possibilidade de listas transnacionais ao Parlamento Europeu.