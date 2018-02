Um "sprint" no meio de uma maratona

A semana passada foi marcada por uma recuperação da bolsa portuguesa, depois das quedas recentes. Os touros fizeram questão de mostrar que ainda estão a jogar em casa e que não é com facilidade que o seu domínio pode ser colocado em causa.Apesar das excelentes subidas da semana passada, o PSI não conseguiu ainda quebrar consistentemente a zona de resistência entre os 5.450 e os 5.500 pontos que, tal como referi no último artigo, é importante para que os touros possam assumir de novo o domínio em todos os horizontes temporais. Está a namorar essa zona, vamos ver se a quebra afirmativamente.Recordo que continuo com o meu fato de touro vestido, tal como tenho feito no último ano. Mas, como frequentemente friso, esse fato refere-se ao médio e longo prazo pois se se tratasse de curto prazo, despiria e vestiria mais fatos do que uma modelo em noite de desfile das novas colecções. O que me fará despir o fato de touro será a quebra da zona de suporte nos 5.050 pontos, a fronteira entre o "bull" e o "bear market".Apesar da elevada volatilidade, em termos de curto prazo, estamos num momento de equilíbrio entre ursos e touros. A uma vitória de uns reagem os outros com um contra-ataque. É fácil dizer que muitos andam a ganhar dinheiro com esta volatilidade mas, quanto mais conheço os investidores, mais vos posso assegurar de que a maioria que negoceia nestes períodos perde dinheiro.Naturalmente, sendo eu um touro assumido há cerca de um ano, fiquei contente com a boa semana da bolsa portuguesa, mas só acima dos 5.500 pontos estão reunidas todas as condições para que a festa continue. Enquanto isso não acontecer, todas as subidas têm o mesmo significado que as quedas das semanas anteriores - pequenos "sprints" no meio de uma maratona.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com