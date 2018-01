Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 24 de janeiro de 2018 às 23:00

O outro muro de Trump Retire-se da equação as estultícias mediáticas de Donald Trump, como o muro na fronteira do México ou os laivos de infantilidade na disputa com a Coreia do Norte. Omita-se suspeitas substantivas (mas ainda por confirmar) sobre as ligações entre elementos da campanha de Donald Trump e a Rússia.