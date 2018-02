O partido justicialista

Partidos do Roubo e corruptos.

Há 1 hora

E vao vos entretendo com as novelas a Justica, quando todos sabem que nesse antro nao ha justica Alguma. Cadê Dos Ladroes dos Banqueiros que nada se fala de esses processos? Onde para o famosos conselheiro de Estado ladrao do Dias Loureiro+e pai Oliveira e Bosta? E o Dono Disto Tudo, esta na missa.