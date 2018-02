Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 22 de fevereiro de 2018 às 23:00

Rio forte, Rio fraco Fernando Negrão foi eleito presidente do grupo parlamentar do PSD com 39% dos votos. Trata-se de um mau resultado comprovado por esta singela constatação: Negrão obteve quase tantos votos a favor (35) como os brancos (32).