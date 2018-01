Educação esgotou em Novembro verba prevista para salários

O Ministério da Educação ultrapassou em Novembro último o Orçamento anual de que dispunha para pagar salários, o que obrigou o Governo a fazer alterações em algumas rubricas para fazer face a estas despesas.





Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), o Ministério das Finanças tinha orçamentado para o conjunto do ano passado 4.274 milhões de euros, mas nos primeiros onze meses de 2017 o Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues já tinha gasto 4.347 milhões de euros, o que corresponde a um grau de execução de 101,7%.