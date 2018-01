Supremo Tribunal brasileiro nega pedido para evitar prisão de Lula da Silva

Quem ve as BENTAS deste rato furagido,parece q esta a ver o MAPA da morte.Quem ve as goelas deste pequeno MAMIFERO parece q esta a ver o primeiro PERU q apareceu ao cimo da terra,ultrapassa o selfie tripa,ira q coisa maia SINGULAR.Quem o ouve falar parece q esta a sair duma baca de agua ardente,horr

Anónimo

Há 2 horas

Como é que este traidor do povo ainda não foi preso? Usam todos os recursos porque o dinheiro do povo roubado dá para isso. Nojento, ganham eleições com o conto do vigário.