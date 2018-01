PT reitera Lula da Silva como candidato nas eleições do Brasil

No final de uma reunião da direcção do PT, a líder do partido Gleisi Hoffmann fez questão de reafirmar que o ex-presidente Lula da Silva será recandidato à presidência do Brasil. Lula viu esta quarta-feira a sua condenação a prisão ser confirmada por um tribunal de segunda instância.