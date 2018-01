Tribunal confirma sentença de Lula e deixa-o mais longe do Planalto

eonardo Paulsen, presidente da mesa, e Gebran Neto, relator do processo, a defesa de Lula fica limitada à apresentação de um "embargo à declaração" que, na prática, possibilita somente o requerimento de esclarecimentos pontuais e não oferece a hipótese de reversão da decisão tomada. Assim, restará a Lula recorrer a instâncias superiores: Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.



Juízes defendem-se contra acusação de politização da justiça



Ao longo das longas exposições dos três juízes foram feitos vários elogios ao trabalho de Sérgio Moro, com o desembargador Victor Laus a destacar a "competência e qualificação profissional" do juiz. Antes, o advogado de Lula,

Leonardo Paulsen lembrou mesmo o caso de corrupção Mensalão - não relacionado com este processo, por sua vez derivado da operação anti-corrupção Lava Jato - que envolveu vários altos dirigentes do PT de Lula, levando à condenação do seu antigo braço-direito, José Dirceu. O primeiro a falar foi Gebran Neto, que considerou haver provas "acima do razoável" que envolvem Lula como

"Aqui ninguém vai ser condenado por ter costas largas nem ser absolvido por ter costas quentes", declarou Paulsen. Por sua vez, Gebran Neto garantiu que este julgamento "não é político".

O ex-presidente, que assistiu a parte do julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, tendo depois a imprensa brasileira avançado que Lula foi para casa, é agora aguardado na praça da República, na parte central de São Paulo, zona para onde o PT convocou uma manifestação de apoio ao líder "petista".



Nesta altura, as ruas de São Paulo enchem-se de manifestantes pró-Lula, havendo mesmo algumas artérias encerradas ao trânsito. Durante a tarde, Lula tinha declarado que a única decisão "certa e justa" passaria pela rejeição de sentença de Sérgio Moro. No Twitter, Lula promete lutar até ao fim.



Depois da destituição da ex-presidente Dilma Roussef e na sequência da sua própria condenação, Lula prometeu encetar uma guerra política contra a politização da justiça brasileira, apontado então à reconquista da presidência do Brasil. Porém, é uma lei criada quando era presidente (Ficha Limpa, 2010) que poderá travar o projecto de Lula da Silva, já que esta veda a candidatura a cargos públicos a todos os políticos que tenham sido condenados numa decisão colegial (tomada por mais do que um juiz).



Com a sentença de hoje, Lula vê agravado o risco de detenção, com o Folha de São Paulo a avançar que tal poderá ocorrer dentro de poucos dias. Em causa na sentença de Moro estava o famoso apartamento triplex na praia de Guarujá, que terá sido um suborno a favor de Lula em troca da concessão de três contratos da petrolífera estatal Petrobras à gigante da construção OAS.





A única coisa que eu tenho certeza é que só o dia que eu morrer eu vou parar de lutar. — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 24 de janeiro de 2018

Este expediente jurídico poderia arrastar-se durante mais de meio ano e terminaria em 15 de Agosto, data-limite para a formalização de candidaturas para as eleições presidenciais de Outubro. No mínimo, um voto contra de Laus permitiria a Lula manter aspirações de uma recandidatura ao Planalto.Ao acompanhar o sentido de voto escolhido pelos juízes LCristiano Zanin Martins, reiterava as alegadas motivações políticas de Moro na condenação do histórico do PT."um dos articuladores, senão o principal" do esquema de corrupção na Petrobras.Os três juízes tiveram o cuidado de passar uma mensagem comum, defendendo que a justiça brasileira não está ao serviço de qualquer interesse ou motivação política, reiterando, à vez, que ninguém está nem acima nem abaixo da lei, garantindo que Lula não seria beneficiado nem prejudicado por ter sido presidente.