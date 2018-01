Membro do BCE diz que programa de compra de activos tem de terminar “o mais rápido possível”

Klaas Knot, governador do banco central da Holanda, defende que o programa de compra de activos do Banco Central Europeu tem de terminar “o mais rápido possível”. E Setembro poderá mesmo marcar o fim do "quantitative easing" do BCE.

Klaas Knot, governador do banco central da Holanda e membro do conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), defendeu que o programa de compra de activos da autoridade monetária do euro tem de terminar "o mais rápido possível". Knot, que manifestou a sua posição numa entrevista ao programa Buitenhof este domingo, acredita que não há motivos para que o programa de "quantitative easing" continue.



"O programa já fez aquilo que realisticamente era esperado", afirmou citado pela Bloomberg.



Na última quinta-feira, após o encontro dos governadores do banco central, Mario Draghi, presidente do BCE, deu uma conferência de imprensa na qual não deu detalhes sobre o fim do programa de compra de activos que, desde o arranque do ano, pode adquirir até 30 mil milhões de euros mensais em obrigações. Um programa que vai manter-se, pelo menos, até Setembro deste ano.



"O programa está fixado até Setembro", reiterou Knot. "Não temos de comunicar já que vai terminar depois de Setembro mas penso que é para aí que estamos a encaminhar-nos", acrescentou.



As palavras do governador do banco central da Holanda surgem numa altura em que o mercado especula que será em Junho que o BCE vai dar uma data final para o programa de compra de activos.



Na semana passada, Mario Draghi mostrou-se optimista com a evolução da economia europeia e com a subida da inflação. Ainda assim, Draghi salientou que o BCE não deverá aumentar as taxas de juro em 2018. Em resposta às perguntas dos jornalistas, o presidente do BCE disse que, "com base nos dados existentes actualmente, vejo muito poucas hipóteses de as taxas de juro serem aumentadas de alguma forma este ano".