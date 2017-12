Itália vai a eleições a 4 de Março

Os italianos vão às urnas no próximo dia 4 de Março. É esta a data das eleições legislativas definida pelo governo de Paulo Gentiloni.

No próximo dia 4 de Março é dia de eleições legislativas em Itália. O gabinete do primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, determinou a data depois de o presidente do país, Sergio Mattarella, ter dissolvido esta quinta-feira o Parlamento, tal como se esperava.

A assinatura do decreto de dissolução do Parlamento, pelo presidente, era o último passo necessário antes de o governo poder anunciar a data de novas eleições elegislativas.

Mattarela e Gentiloni estiveram posteriormente reunidos para acertarem agulhas quanto à melhor data para as eleições, que já se esperava que fosse fixada para 4 de Março.





Com as sondagens a apontarem para que não haja uma maioria parlamentar, Gentiloni disse que se manterá em funções como chefe do governo e que assegurará a continuidade até que haja um novo Executivo.





De acordo com as projecções já realizadas, é provável que a aliança de centro-direita Forza Italia, de Silvio Berlusconi, conquiste o maior número de assentos no Parlamento, "podendo assim catapultar o político de 81 anos – que já foi primeiro-ministro por quatro vezes – para o palco principal, apesar de não poder ser chefe de governo devido a uma condenação por fraude fiscal", sublinha a Reuters.