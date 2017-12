Partidos passam a ter IVA mais favorável que as IPSS

Se Marcelo Rebelo de Sousa viabilizar as alterações que tem entre mãos, os partidos políticos passarão a ter um regime de IVA ultra-especial. Não só não entregam qualquer IVA ao Estado como podem pedir a restituição do imposto que suportarem, sem qualquer tipo de restrição em termos de despesas ou de valor. Trata-se de uma medida que os fiscalistas ouvidos pelo Negócios consideram que colide com as regras comunitárias e que ultrapassa até os benefícios concedidos às IPSS (Instituições de Solidariedade Social).



Em Portugal, é ainda longa a lista de entidades que estão isentas de IVA nas vendas. Estado, sindicatos, médicos, hospitais entre muitos outros não têm de liquidar o imposto nos serviços que prestam e nas vendas que fazem, tornando os seus serviços mais baratos. Mas esta prerrogativa especial vem acompanhada de uma contrapartida: já que não entregam IVA, também não podem pedir a restituição do IVA que suportam nas aquisições de bens e serviços.



É por isso que um hospital não cobra IVA sobre a consulta ou os internamentos, mas é obrigado a entregar ao Estado o IVA dos equipamentos que compra. Esta é a regra, mas dentro dela já há algumas excepções. Os partidos políticos são uma delas, as IPSS, Igreja Católica, bombeiros, Forças Armadas e polícias outras . Em relação a estas, o Estado vem permitindo que não só beneficiem da isenção de IVA como ainda possam pedir a restituição de algum imposto.



Hoje em dia, para os partidos, essa restituição é permitida em casos circunscritos, relacionados com a "difusão da mensagem política ou identidade própria", o que tem dado azo a divergências de interpretação entre os partidos (nomeadamente o PS, que tem vários casos nos tribunais) e o Fisco. É por isso que, agora, se propõe uma formulação ampla que lhes permita deduzir o IVA suportado "na totalidade de aquisições de bens e serviços para a sua actividade", lê-se no diploma aprovado.



Ou seja, o duplo benefício de que os partidos já gozavam amplia-se substancialmente, passando a abarcar tudo, sem restrições - no limite, o Estado terá de lhes devolver o IVA suportado em mobiliário, computadores, pareceres jurídicos ou decoração.



Medida em contra-ciclo com as IPSS

Esta dupla isenção de IVA, sem limites, é bem mais favorável do que a generalidade das restantes situações de excepção que existem. À luz do decreto-lei 84/2017, onde estão reguladas a generalidade das situações de privilégio, os bombeiros só podem ver restituído o IVA dos "bens móveis de equipamento"; as Forças Armadas e as polícias, podem pedir a devolução do IVA relativamente ao material de guerra e bens móveis destinados à defesa. No caso das IPSS, só pode ser devolvido o imposto referente a imóveis, equipamentos e alimentação e por 50% do seu valor.



Ou seja, em todos os casos em que se permite um duplo benefício do IVA, a lei prevê limites, coisa que nos partidos agora deixa de existir, e que leva um fiscalista (que prefere não se identificar) a assinalar que "um partido político passa a poder deduzir todo o IVA das festas, mas uma IPSS não pode deduzir 100% do IVA da comida que serve aos idosos".



Mais do que isso, acrescenta ainda Afonso Arnaldo, da Deloitte, este alargamento dos benefícios "vem em contra-ciclo com o que vem acontecendo com as IPSS". Afonso Arnaldo recorda que em 2010 o Governo de então tentou acabar com estes benefícios às IPSS, e que a versão que agora existe é já muito menos favorável face à que existia.



Sem custos... nem retroactividade?

Face à polémica suscitada pela forma sigilosa como o diploma foi aprovado, PS, PSD, PCP apressaram-se a emitir um comunicado garantindo que as medidas não trariam mais encargos para o erário público, mas não explicavam como é que esta afirmação se compatibiliza com o facto de terem direito à restituição de um maior volume de IVA.



Os três partidos garantem que não querem que a lei venha resolver contendas que já estejam nos tribunais comuns, embora a Lei preveja expressamente a sua aplicação a "processos pendentes à data da sua entrada em vigor que se encontrem a aguardar julgamento".







tome nota Como funciona o IVA dos partidos? Os partidos mantêm a isenção de IVA na venda de bens e serviços e querem passar a poder deduzir todo o IVA que suportam nas compras.



Isenção de IVA sobre as vendas

Sempre que vendem um bem ou prestam um serviço, os partidos estão dispensados de entregarem IVA ao Estado ( também não precisam de o cobrar, o que torna os seus serviços mais baratos). É o caso das quotas e da venda de materiais promocionais, por exemplo. Trata-se de um regime especial que está consagrado no número 19 do artigo 9º do código do IVA, do qual beneficiam outras entidades, e que está respaldado no direito comunitário. Contudo, como não entregam o IVA sobre as vendas, as entidades que beneficiam desta isenção não podem ter direito a deduzir, a montante, o IVA que suportam nas compras, sob pena de beneficiarem de duplas isenções. Mas há excepções.



Restituição de parte sobre as compras

Apesar de terem isenção nas vendas, os partidos também podem reaver algum IVA que suportam nas compras (beneficiando de uma dupla isenção). Isto acontece, contudo, em despesas muito específicas: compras de materiais que "visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer suportes, impressos, audio-visuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda e meios de comunicação e transporte". Esta prerrogativa especial também é concedida às Forças Armadas, bombeiros, Igreja Católica e às IPSS, mas aqui também em situações muito delimitadas.



O que muda?

Os partidos querem poder pedir a restituição de todo o IVA que suportam. Se comprarem mobiliário, montarem um concerto ou pedirem um parecer jurídico, ficam isentos de IVA. Passam assim a gozar um duplo beneficio em IVA ainda maior do que o actual.