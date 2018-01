Receitas da Jerónimo Martins crescem 11% em 2017

"O foco nas vendas através do investimento no reforço do posicionamento de preço e da experiência de consumo impulsionou um forte ano de crescimento do volume de negócios e de aumento das quotas de mercado, com todas as insígnias a entrarem bem preparadas em 2018", realça a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos (na foto) no comunicado emitido.



A Jerónimo Martins revela assim os dados preliminares das suas vendas do ano passado. No dia 28 de Fevereiro será divulgado o relatório com os resultados de 2017.