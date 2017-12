EDP Comercial aumenta preço da luz em 2,5% em 2018

Afinal a factura da luz vai ficar mais cara para a maioria dos portugueses. Depois do regulador do sector (ERSE) ter anunciado a descida em 0,2% do preço do mercado regulado, a EDP Comercial anunciou que as tarifas do mercado livre vão subir, em média, 2,5%.

Esta actualização vai entrar em vigor a partir de 18 de Janeiro e vai abranger 4 milhões de clientes. Na prática, este aumento vai reflectir-se num acréscimo de um euro por mês, em média, na factura.

Num encontro com jornalistas, Miguel Stilwell de Andrade, administrador da EDP, justificou esta medida com "o aumento de preços da energia no mercado grossista em 24% no último ano", em grande parte devido à seca e, consecutivamente, ao aumento do preço do carvão. Os dados são relativos até Setembro de 2017.



Porém, o responsável garante que a EDP "mantém os preços competitivos face ao mercado regulado", com excepção do segmento bi-horário.

A EDP Comercial vai transferir este custo para a componente fixa da factura da luz, ou seja, para a potência contratada. Como a componente variável (do consumo) representa 79% do total, se fosse aplicada nesta componente o aumento seria superior, explicou o responsável. "Fizemos o esforço de tentar controlar o aumento das tarifas em 2,5% e de tentar priveligiar as famílias mais numerosas e com maiores consumos", detalhou.

Com as novas tarifas, o preço da electricidade no mercado livre - que soma quase 5 milhões de clientes no total - é superior em média em1,9% das tarifas reguladas. O mercado regulado soma perto de 1,25 milhões de clientes.



Questionado sobre as razões que permitem baixar os preços do mercado regulado, ao contrário do liberalizado, Miguel Stilwell de Andrade explicou que no regulado "os custos podem passar o ano seguinte, enquando no mercado livre não". Além disso, a EDP considera que as condições estipuladas pela ERSE não reflectem o aumento dos preços grossistas.