Onde vai estar o crescimento da economia em 2018?

Com base nas projecções do FMI, veja que países poderão crescer em 2018. E em quais se aponta para uma retracção económica.

O FMI aponta para uma redução do produto interno bruto, em 2018, de pelo menos quatro países: Porto Rico, Sudão do Sul, Venezuela e Guiné Equatorial. Estes dois últimos países são apontados como os que terão o pior desempenho este ano.



O organismo liderado por Christine Lagarde antecipa para 2018 um crescimento global de 3,7% este ano, face à perspectiva de ter crescido 3,6% em 2017.





As projecções revistas na zona euro, Japão, países emergentes asiáticos, emergentes na Europa e Rússia compensa as revisões para os Estados Unidos e Reino Unido.



Já as projecções feitas por Bruxelas apontam para o crescimento da zona euro em 2,1% em 2018.

Para Portugal, o FMI aponta para um crescimento em 2018 de 2%, projectando Bruxelas que o país cresça 2,4%. Já o Governo aponta para um crescimento de 2,2%.





No mapa pode ver as projecções de crescimento do FMI para 2018.