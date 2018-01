Portugueses valorizam mais a segurança laboral do que o salário

Entre os empregados, o horário destaca-se também pela negativa: 21% dos trabalhadores dizem que esse é o principal factor de insatisfação. Segue-se a realização pessoal, neste caso a falta dela.





A importância da ideologia





A Aximage desagrega ainda as respostas dos inquiridos por preferências partidárias. E as conclusões são curiosas: quanto mais à esquerda mais os inquiridos se preocupam com a questão da precariedade laboral. Quanto mais à direita, maior a preocupação com a realização pessoal.



Enquanto apenas 24% dos eleitores do PSD e CDS indicam o contrato de trabalho como o aspecto mais importante num emprego, esta percentagem sobe para 36% entre os eleitores do PS, BE e PCP e escala para 44% quando se consideram apenas estes dois últimos partidos. Não espanta: são precisamente estes dois partidos os que mais batem na tecla da precariedade laboral.







Porém, ao nível da realização profissional, parece passar-se o oposto. Enquanto só 19% dos eleitores do Bloco e do PCP elegem esta questão como a mais importante quando se pensa num emprego, esta percentagem sobe para 28% quando se inclui o PS e para 36% quando apenas se consideram os eleitores do PSD e do CDS.









Estas tendências confundem-se quando se restringe o universo apenas aos trabalhadores e se fala do seu emprego em concreto. Ainda assim, o vínculo laboral continua a ser uma preocupação maior para os trabalhadores mais à esquerda do que para os restantes.



Em 2018, espera-se que a discussão política em torno da legislação laboral suba de tom. Este é um domínio onde a geringonça não se tem entendido, com o PS a travar as ambições do Bloco de Esquerda e PCP. A mensagem de António Costa, a indisponibilidade do Governo em se comprometer com as confederações patronais no sentido de não mexer na legislação laboral e a crescente pressão do PCP e Bloco parecem indicar que haverá novidades em 2018.



E se é verdade que os dois últimos anos apresentam resultados muito encorajadores ao nível da criação de emprego, com alguma recuperação das remunerações, o mesmo não se pode dizer sobre a precariedade laboral, que se mantém em níveis muito elevados.