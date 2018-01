Taxify arranca em Lisboa com preços pela metade para concorrer com Uber e Cabify

Quando a Taxify começar a funcionar na manhã desta quinta-feira, 11 de Janeiro, existirão cerca de 600 motoristas ao serviço nas ruas de Lisboa. O procedimento é o mesmo que nas rivais Uber e Cabify: basta pegar num telemóvel e chamar o carro.



"Em geral, [os motoristas] trabalham para outras plataformas e nós não exigimos exclusividade", explica ao Negócios o responsável da Taxify para Portugal, David Ferreira da Silva. Há mais de mil em lista de espera para fazer parte.



O arranque é apenas em Lisboa mas não se esconde a vontade de levar a aplicação a outras cidades. "Portugal é um dos países mais avançados em termos de regulamentação. Tudo indica que vai ser estável, fácil de operar. Portugal é um mercado em crescimento, com potencial", justifica.



Numa altura em que a lei para integrar a actividade das plataformas ainda está no Parlamento, o responsável não vê nela um obstáculo. Pelo contrário: há várias propostas que já estão a ser integradas, como o registo criminal dos motoristas ou uma idade máxima de sete anos para os carros. "Em relação à lei, há um conforto. As operações que estamos a montar estão em linha com esta lei. Estamos a preparar as operações para ter uma transição suave", explica.



Em cada viagem, os motoristas parceiros têm de dar 15% do valor cobrado à Taxify, um peso que está abaixo das principais rivais. "Acreditamos que, dando melhores condições aos motoristas, vão estar mais felizes e fazer um trabalho melhor, oferecendo um melhor serviço ao cliente", posiciona David Ferreira da Silva. Aos 15% junta-se a possibilidade de horários flexíveis ou de o motorista fixar um raio de distância para aceitar viagens. Num anúncio que circula nas redes sociais, a aplicação diz ser possível arrecadar até 400 euros por semana. É também à semana que o pagamento é feito aos motoristas, confirma o responsável.



Já para os clientes, o mês de Janeiro será de promoções, só pagando metade do valor. A intenção da Taxify é ir, gradualmente, reduzindo o peso destes descontos, à medida que a rede de clientes se vai consolidando. Os motoristas continuarão a receber como se a viagem fosse paga na totalidade, com a "app" a cobrir estes custos de lançamento.



Entrar a bordo de um Taxify vai ter um custo inicial de um euro, a que se juntam 60 cêntimos por quilómetro e 10 cêntimos por minuto. O responsável para Portugal admite que possa ser necessário, no futuro, fazer ajustes a esta fórmula.



Aos 29 anos, David Ferreira da Silva lidera uma equipa nacional constituída por quatro elementos, que tem vontade de aumentar. É formado em Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o seu percurso fez-se também além-fronteiras. O ramo dos transportes não é uma estreia.



"Sou um apaixonado por start-ups e tecnologia. Passei por um processo muito similiar [a este da Taxify em Portugal], de criar uma empresa de raiz, numa empresa de entrega de comida. Tínhamos uma frota de 50 motoristas. O negócio é parecido", recorda perante a experiência na Eatfirst, em Londres, enquanto integrava a incubadora Rocket Internet. Em Lisboa, por agora, a Taxify só vai transportar passageiros.





Da Estónia para as ruas de Lisboa A Taxify arrancou na Estónia em 2013, pelas mãos de Markus Villig. O então estudante queria que fosse possível chamar um táxi ou um motorista privado de uma forma mais fácil. A solução começou por conquistar os países bálticos e afirmou-se, depois, noutras geografias. A aplicação conseguiu chamar a atenção dos rivais chineses da Uber, a Didi Chuxing, que nela investiram. Portugal será o 23.º país a acolher a Taxify, só com motoristas privados. Porque, como o próprio nome indica, há países onde os taxistas também estão ao serviço da "app".