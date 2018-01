Warren Buffett acredita que as criptomoedas "não vão acabar bem"

Warren Buffett, chairman e CEO da Berkshire Hathaway, acredita que o entusiasmo em torno da bitcoin e de outras criptomoedas não vai ter um bom desfecho. Em entrevista à CNBC, o conhecido "guru" dos mercados, admitiu que nunca investirá em moedas digitais.





"No que respeita às criptomoedas, em termos gerais, posso dizer, quase com certeza, que não vão acabar bem", afirmou Buffett. "Quando vai acontecer, ou como, não sei".