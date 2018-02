Recados, ideias e linhas vermelhas do Congresso laranja

Também Passos Coelho apontou, indirectamente, para uma rejeição ao bloco central. O ainda presidente social-democrata criticou duramente a forma e o conteúdo da governação socialista, estreitando o caminho a qualquer acordo de Rio com o PS.



Por outro lado, Passos sinalizou a obra feita em conjunto com o CDS pelo anterior Governo, notando que "isso será importante para o futuro". Desta forma defendeu duas ideias: que os centristas são o único parceiro potencial do PSD para governar; e que será difícil aos sociais-democratas regressarem ao poder sem o apoio do CDS.



Menos clara foi a posição de Rui Rio sobre a possibilidade de viabilizar um Governo socialista. Depois de na campanha para as directas do partido ter admitido viabilizar um Executivo do PS – cenário decorrente do imperativo de garantir a estabilidade governativa e da intenção de afastar a extrema-esquerda do poder – Rio não esclareceu o que fará se tal hipótese se colocar. Ficou em aberto a possibilidade de viabilização de um Governo do PS.





Dialogar com o PS

A rejeição de um bloco central não impediu Rui Rio de defender acordos com outros partidos em dossiês que considera fundamentais, em "temas de interesse nacional". "Uma coisa é estarmos disponíveis para dialogar democraticamente com os outros e cooperarmos na busca de soluções para os graves problemas nacionais, que, de outra forma, não é possível resolver. Coisa diferente é estarmos disponíveis para nos subordinarmos aos interesses dos outros." Rio não se referiu directamente ao PS quando falou na vontade de dialogar, mas já durante a campanha o novo líder social-democrata tinha defendido a necessidade de fazer acordos com os socialistas em algumas matérias.





No discurso que marcou o primeiro dia do encontro social-democrata, Rio assumiu que o poder político tem de assumir que é preciso "levar a cabo as reformas estruturais" que restabeleçam a confiança entre os cidadãos e a democracia. Esta não é tarefa que um partido seja "capaz de resolver isoladamente". O novo presidente do PSD falou sobre estas reformas. A reforma do sistema político, como "novas formas de eleição", a reforma da Justiça, com mais meios, mais recato no funcionamento e mais transparente, e a reforma do Estado, nomeadamente a descentralização - uma "matéria de regime".





Pouco PIB e muito défice

Passos apontou ao crescimento económico aquém das possibilidades e Rio fez mira à insignificante redução prevista do défice de 2017 para 2018.





O crescimento do PIB de 2,7% em 2017 – o maior deste século – tem de ser "enquadrado com a conjuntura externa", disse Passos Coelho defendendo que, numa análise sob a perspectiva do robusto crescimento económico verificado na Zona Euro, com 13 países a crescerem "bem mais" do que Portugal, o Governo devia ter alcançado um maior crescimento.





Já Rui Rio lamentou a perspectiva do Governo para 2018 de redução do défice orçamental em 0,1 ou 0,2 pontos percentuais, que "é praticamente o mesmo que nada".



Depois de já ter chegado a defender um défice zero, o ex-autarca portuense tem vindo a alertar para a necessidade de aproveitar o bom momento da economia para reduzir mais rapidamente o défice e também a dívida pública.





Um partido unido

Diz-se que uma imagem vale mais do que mil palavras e Rio apostou nisso mesmo. Entrou na sala onde decorre o Congresso do PSD juntamente com Santana Lopes, sentaram-se lado a lado (com Passos ali mesmo ao pé), numa tentativa de mostrar que as divergências da campanha terminaram no dia 13 de Janeiro, quando Rio venceu Santana com 54% dos votos. E depois das imagens, vieram as palavras quando Rio elogiou a "militância activa e empenhada" de Santana Lopes. Nos últimos dias, antes do Congresso, Rio já tinha dados sinais de querer um partido unido, quando convidou o seu adversário nas directas de Janeiro para encabeçar a sua lista ao Conselho Nacional.



Mas se Rio tratou de proteger a unidade futura, também cuidou de resolver desavenças do passado. Dirigindo-se a Passos Coelho - que Rio chegou a criticar quando este era primeiro-ministro -, o novo presidente dos sociais-democratas disse que "o que ficará destes seus oito anos à frente do nosso partido não serão as críticas que, em qualquer circunstância, o exercício deste cargo sempre teve e terá".





A abertura do PSD

O primeiro discurso de um novo líder num Congresso tem sempre recados para dentro. E Rio não fugiu do figurino. Aproveitando a sala de cheia de militantes laranja, Rui Rio defendeu que o partido tem de se abrir à sociedade e ir buscar os melhores. "Temos de substituir os vetos de gaveta à entrada de novos militantes por medo de se poder perder a pequena influência local, pela entrada livre de todos os portugueses, que se revendo nos nossos princípios ideológicos e se situando no centro do espectro político nacional, pretendam militar de forma séria e desinteressada no PSD", disse Rio. "Temos de ser um partido aberto", disse, acrescentando que é preciso "assumir a tarefa de revitalização da vida partidária". E não esqueceu as finanças internas do partido. "Contas partidárias equilibradas e recursos disponíveis optimizados" foram outras das directrizes deixadas para dentro do PSD.





Palavra de ordem: vencer todas as eleições

Foi com a garantia de que o PSD está apostado em "vencer todas as eleições" que Rio mais galvanizou os congressistas. O líder eleito social-democrata considera que enquanto "grande partido de poder", o PSD sob a sua liderança quer vencer "todas as eleições a que nos apresentamos".





Àqueles que dizem que Rio poderá ser um líder a prazo se perder as legislativas de 2019, o antigo autarca do Porto afirmou que quer ganhar os três actos eleitorais do próximo ano: legislativas, europeias e as eleições regionais da Madeira.

Rio comprometeu-se ainda a preparar de imediato as autárquicas de 2021 por forma a restabelecer a implantação local do partido.