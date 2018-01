Lusa

Durante a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, os ministros das Finanças da Zona Euro deram luz verde a um novo desembolso para a Grécia em Fevereiro depois de term chegado a acordo sobre a terceira revisão do programa de assistência para o país.

Mário Centeno também apontou que existe uma vontade colectiva dos ministros das Finanças da Zona Euro de aprovarem medidas para fazer as reformas da Zona Euro.

"Depois da nossa reunião de hoje sinto um forte espírito de equipa e um objectivo comum, vou fazer o meu melhor para ajudar a fazer as mudanças que tornem a Zona Euro mais forte. Vou também fazer o meu melhor em explicar aos nossos cidadãos os benefícios destas reformas", declarou o responsável português.

Portugal vai fazer um pagamento antecipado de 800 milhões de euros relativos ao empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Este pagamento foi anunciado pelo ministro das Finanças português, Mário Centeno, após a sua primeira reunião como líder do Eurogrupo."Vai haver um pagamento antecipado de 800 milhões ao FMI. Isto significa que a parte mais cara do empréstimo ao FMI vai ser paga totalmente", disse Mário Centeno esta segunda-feira, 22 de Janeiro, em Bruxelas.Da parte do Governo português, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, explicou que estes 800 milhões "correspondem à parte final do empréstimo do FMI em condições menos favoráveis. Continuamos a ter um empréstimo com o FMI, e as instituições europeias, mas a uma taxa muito mais reduzida. Isto vai contribuir para o robustecimento das contas públicas e beneficiar a consolidação orçamental".Ricardo Mourinho Félix explicou que Portugal vai avançar para este pagamento depois de ter obtido autorização por parte do FMI e das instituições europeias."Este pagamento conclui a autorização pedida e permite pagar a totalidade da tranche mais cara do empréstimo ao FMI", afirmou explicando que fica ainda por pagar um total de 4,5 mil milhões de euros ao FMI com uma taxa de juro a rondar 1%.Já Mario Centeno foi questionado na conferência de imprensa sobre se pretendia que a sua presidência do Eurogrupo fique marcada pela comunicação de boas notícias, devido à melhoria da situação económica na Zona Euro e em países como Portugal e Grécia. Em resposta, o ministro português defendeu que é preciso continuar a trabalhar no duro para obter bons resultados."As boas notícias são o resultado de trabalho duro. Podemos esperar ter boas notícias para apresentar aos nossos cidadãos se continuarmos com o bom trabalho, isso é objectivo do meu cargo no próximo ano e meio", afirmou Mário Centeno.