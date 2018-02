mais votado

É para "deitar foguetes" ou nos lamentarmos ?

Há 2 horas

É para "deitar foguetes", porque indicia o regresso da CGD ao caminho da solidez;

É para nos lamentarmos, porque o erro de pontaria entre o previsto e o realizado, terá levado a um excessivo “castigo” dos clientes em termos do aumento de comissões.

Não obstante e em primeiro lugar, é de justiça transmitir felicitações a todos os que trabalham na CGD e aos clientes que não a abandonaram.

Em segundo lugar, não pode deixar de se referir que:

o motivo de satisfação seria ainda maior

se o aumento de receitas fosse resultado de um aumento da procura dos produtos da CGD por melhoria substancial da qualidade dos mesmos,

e/ou de um alargamento significativo da gama de oferta,

muito mais do que resultado do incremento das comissões cobradas aos clientes.

Similarmente, também seria obviamente maior a satisfação

se a redução de custos fosse resultado muito mais de um incremento de produtividade,

por via de maior motivação do pessoal,

do que por redução do número de agências ou de funcionários.