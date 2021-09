Viaturas usadas para revenda: onde as encontrar?

Quem se dedica à compra e venda de viaturas usadas sabe bem que o grande desafio a ultrapassar está em encontrar determinadas viaturas disponíveis (e a preço acessível), que possam ser depois colocadas novamente à venda, representando um bom negócio para quem compra e quem vende.

Até há bem pouco tempo, a pesquisa deste tipo de viaturas não era tarefa fácil, apresentando algumas limitações e pontos fracos, como é o caso do modelo de colocar folhetos nos para-brisas das viaturas, que pode representar uma perda de tempo e dinheiro, já que muitos dos proprietários das viaturas abordadas não estão absolutamente nada interessados em vender o seu automóvel. Por outro lado, num mundo que se quer mais verde e sustentável, esta opção representa um aumento da poluição urbana!

Outra opção é a procura em sites de venda de carros a particulares, nos quais os preços estão inflacionados, sendo preços de venda ao consumidor final. Assim, estes sites não são o local ideal para procurar viaturas para revenda, porque os proprietários têm uma expectativa de valor que não corresponde ao praticado na compra de carros para revenda.

Por último surge outra modalidade que passa pela compra em leiloeiras ou rent-a-car. É uma forma de aquisição de viaturas muito utilizada por comerciantes de automóveis, mas que apresenta uma elevada concorrência. E, se existirem muitos compradores interessados numa mesma viatura, torna-se bem mais complicado conseguir fazer um bom negócio.

Como encontrar contactos qualificados?





Contas feitas, quem procura adquirir uma viatura usada, indo direto ao assunto e sem perder muito tempo, enfrentando este tipo de problemáticas, a melhor opção acaba por ser a aquisição de contactos qualificados (leads).

Para ser considerado lead, o contacto deverá cumprir alguns critérios mínimos, tais como: os proprietários de automóveis residirem em Portugal; terem interesse em vender; os proprietários estarem disponíveis para vender a um valor adequado a um comerciante.

Serviços FleetData facilitam contactos





É exatamente este tipo de contactos que a FleetData disponibiliza, através dos seus avaliadores de veículos usados. Estes avaliadores estão presentes em várias páginas de internet ligadas ao mundo automóvel, tais como o site Aquela Máquina.

Nestes avaliadores, gratuitos para os proprietários, o utilizador deverá apenas indicar a matrícula da viatura, e algumas características do carro, recebendo, de imediato, uma avaliação do seu automóvel, com o valor de venda ao comerciante. No seguimento destas informações, o utilizador poderá então indicar que pretende receber propostas de compra da viatura.

A FleetData entra então em campo, emitindo um alerta para o comerciante de automóveis, em que informa qual o veículo disponível e as suas características. Se o comerciante tiver interesse naquele carro, pode contactar diretamente o proprietário e avançar com o negócio.

Para o comerciante, esta será uma oportunidade para adquirir a viatura sem grande concorrência e a um valor adequado para revenda.





Para Luís Ribeirinho, da FleetData, este serviço permite "ter acesso a contactos de proprietários de carros que pretendem vender por um valor adequado a revendedores, praticamente sem concorrência. Evitam-se perdas de tempo na pospeção de carros, longas negociações de preço e conseguem-se contactos quase em exclusivo"!

Leads são uma vantagem





Utilizar leads qualificados (contactos de compradores previamente selecionados) acaba por se revelar uma vantagem em termos de negócio, diminuindo grandemente a concorrência.

A FleetData dedica-se à recolha de dados sobre preços de viaturas novas e usadas, em Portugal e Espanha. As suas bases de dados são atualizadas diariamente, utilizando registos de milhares de transações de usados no nosso país (comerciantes, stands, concessionárias e leiloeiras). Assim sendo, o valor indicado nos avaliadores reflete o mercado B2B de compra e venda de usados em Portugal.





Contactos qualificados



- Proprietários de automóveis residentes em Portugal

- Com interesse na venda

- Disponíveis para vender por um valor adequado a comerciante