Allprocare e XPLOR procuram a expansão com a ajuda da rede ELITE-Grupo Euronext

A busca pela inovação e excelência nos negócios leva muitas empresas a explorar oportunidades únicas para impulsionar o seu crescimento e a expandir os seus horizontes, como é o caso do programa ELITE, do grupo Euronext. Este ecossistema europeu de PME privadas tem como objetivo principal capacitar e preparar as empresas para acederem ao mercado de capitais, através de formação, de uma rede de networking e programas de mentoria.

Esta semana apresentamos-lhe a Allprocare e a XPLOR, empresas que operam em segmentos distintos mas que têm em comum a vontade de aumentar os seus negócios além-fronteiras, e que encontraram na ELITE um caminho para acelerar este processo.

A Allprocare é uma empresa que durante a pandemia se viu obrigada a repensar o seu caminho e hoje em dia produz e distribui dispositivos médicos. Já está presente em alguns países fora de Portugal, mas pretende chegar ainda mais além. Por outro lado, a XPLOR opera no setor da consultoria, distribuição e implementação de sistemas de informação. Atualmente é líder na implementação de soluções Sage em Portugal no segmento de mid-market, porém tem como objetivo principal aumentar a sua posição internacional.

Leia a entrevista a Simão Calado, CEO & Founder da Allprocare, e a Tiago Baptista, CEO da XPLOR.

"Acreditamos no potencial do programa ELITE"

Pode fornecer uma visão geral da Allprocare, a missão e o seu papel na indústria de saúde? A Allprocare é uma marca da empresa Desafios em Sintonia, que tem a sua sede em Vagos e uma nova unidade produtiva em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e que produz e distribui dispositivos médicos, como, por exemplo, luvas, batas e equipamento de proteção individual. Opera em Portugal e a partir de Portugal, para diversos mercados, tais como é o caso de Espanha, França, Itália, Luxemburgo e Bélgica. Hoje exportamos cerca de 60% da nossa produção.



Simão Calado

CEO & founder da Allprocare

"A mudança e a adaptação estão no ADN da empresa."

A Allprocare é certificada pelo INFARMED e possui instalações de fabricação em Aveiro, Portugal. Pode partilhar mais sobre a importância desta certificação e as vantagens da produção local?

A Allprocare está a terminar as suas instalações, no sentido de ampliar esta nesta nova unidade produtiva. Implementámos um sistema inovador de produção, em que foram robotizadas todas as linhas de produção. As diversas certificações são cruciais. O mercado europeu é cada vez mais competitivo e o fator de diferenciação, às vezes, está no nível de certificações que a empresa consegue obter. Entendemos que o rigor e a consistência têm de ser adaptadas à realidade em que a empresa atua e o facto de a Allprocare passar constantemente por esse processo de validação, através das certificações, permite o crescimento contínuo não só desses parâmetros, mas também da própria empresa.

Quais foram os desafios e as oportunidades que a Allprocare encontrou no mercado em rápida evolução de dispositivos médicos e como é que a empresa se adaptou a essas mudanças?

A mudança e a adaptação estão no ADN da empresa. A empresa (que antes operava na área da restauração) abriu esta nova unidade de negócio com a pandemia de covid-19. Nessa altura, o processo passava pela importação de alguns dispositivos médicos, mas rapidamente percebemos que o caminho passava pela produção nacional. Fez-se, então, um pequeno investimento numa unidade para a produção de máscaras cirúrgicas. Era o que o mercado necessitava urgentemente. Duplicámos a capacidade produtiva instalada e rapidamente fizemos sinergias com a China, mas percebemos que o trânsito era muito lento. Então, começámos a diversificar o mercado para a Turquia. A partir daí, melhorámos os procedimentos e iniciámos o investimento nesta unidade produtiva.

Recentemente diversificámos o nosso portefólio e entrámos na área da blisterização e encapsulamento. Continuam a ser dispositivos médicos, mas diferente daquilo que é a produção dos descartáveis hospitalares.

O que motivou a Allprocare a participar na Academia Internacional do World Trade Center Lisboa by ELITE?

A Academia Internacional do World Trade Center Lisboa by ELITE oferece três eixos de alavancagem muito importantes para a Allprocare, que procura um crescimento contínuo. Em primeiro lugar: o conhecimento. A formação é essencial para uma empresa, especialmente quando essa formação é potenciada por um parceiro como a ELITE, do Grupo Euronext. Numa segunda instância, percebemos que teríamos acesso a uma rede de negócios europeia. Uma rede já estruturada e validada, mas acima de tudo alinhada com os nossos princípios de crescimento. Por fim, e não menos importante, a possibilidade de acesso a capital, que é tão importante para as empresas que querem crescer.

"Aprendemos muitas lições no ELITE Day, mas há três ideias importantes que trouxemos: ser grato, sonhar e executar."

Recentemente, participaram no ELITE Day em Milão, o maior encontro de executivos, empreendedores e consultores que fazem parte do ecossistema ELITE. Quais foram as principais lições aprendidas após o evento? E como acha que a Allprocare pode beneficiar desta rede em constante crescimento?

O ELITE Day em Milão acabou por refletir o ambiente que já é vivido dentro do programa. É um evento de referência, no qual estão executivos, empreendedores, consultores que fazem parte deste ecossistema. Aprendemos muitas lições, mas há aqui três ideias importantes que trouxemos: ser grato, sonhar e executar. A Allprocare acredita no potencial do programa ELITE e queremos ampliar a nossa rede, receber melhor formação e ganhar experiência.

Fizemos ainda vários contactos, nomeadamente com empresas italianas, na área dos materiais que utilizamos na nossa produção, mas acima de tudo o ELITE Day foi importante para bebermos das experiências de todos as empresas presentes.

Como vê este programa lançado pela ELITE do Grupo Euronext, em parceria com o World Trade Center Lisboa e o BBVA, como principal patrocinador a apoiar a expansão local e internacional da Allprocare no mercado de saúde?

Tanto o World Trade Center como o BBVA atuam a uma escala global. Vemos nestas duas entidades gigantes, que já têm uma rede estruturada e funcional à escala global, um apoio e alicerce para a vontade de expansão da Allprocare. Consideramos que são dois parceiros importantes no mercado da saúde.

"O programa Academia Internacional do World Trade Center Lisboa by ELITE oferece estabilidade e apoia, com uma rede, as empresas que querem crescer."

Por fim, qual é a mensagem-chave que gostaria de transmitir a potenciais investidores, parceiros e empresas interessadas em integrar o ecossistema ELITE, no que diz respeito à parceria da Allprocare com a ELITE e à sua jornada de crescimento na indústria de saúde?

Num mundo em que a velocidade da informação é gigante, está sempre tudo em mudança. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. O programa Academia Internacional do World Trade Center Lisboa by ELITE oferece estabilidade e apoia, com uma rede, as empresas que querem crescer. Por isso, a mensagem é a seguinte: se o foco é o crescimento, adiram ao programa, pois funciona como uma alavanca.

"O programa ELITE é uma oportunidade para aprender com os melhores"

A XPLOR oferece um espectro completo de serviços Sage, desde consultoria até gestão de projetos. Pode fornecer uma visão geral da XPLOR e do seu negócio central? A XPLOR dedica-se ao ramo da consultoria, distribuição e implementação de sistemas de informação. De início especializou-se em sistemas Sage, de apoio à gestão para o segmento mid-market, que compreende as empresas médias e médias grandes.



Tiago Baptista

CEO da XPLOR

Desde a formação da empresa decidimos trabalhar sistemas de elevada qualidade, com base em tecnologia cloud e que fossem globais, ou seja, localizados para mais do que um país, com capacidades multiempresa, multimoeda, multilíngua e multilegislação. Portanto, a escolha recaiu no ERP global da Sage, o X3. Mais tarde, avançámos para o Sage XRT, que é um produto de cash management e comunicação bancária e, mais recentemente, para o Sage Intacct, um ERP cloud muito evoluído do ponto de vista tecnológico e que a XPLOR distribui e implementa no Reino Unido.

Hoje, além de sermos Platinum Partner da Sage, que é o patamar mais elevado do seu programa de parcerias, lideramos o setor em Portugal neste segmento.

"Hoje temos o maior número de consultores certificados em Portugal."

A equipa da XPLOR é composta por especialistas altamente qualificados e certificados em Sage X3 e Sage Intacct. Pode partilhar mais sobre a experiência e a expertise que esta equipa traz para cima da mesa e como contribui para o sucesso dos clientes da XPLOR?

O nosso principal ativo são as pessoas. Temos o maior número de consultores certificados em Portugal. Fomos um dos primeiros países do mundo a trabalhar o Sage X3, portanto, a maturidade, a experiência e o know-how técnico neste produto são muito elevados e se acrescentarmos as qualidades e competências normalmente presentes no perfil standard do consultor de TI em Portugal, como excelência técnica, apetência para falar línguas, capacidade de adaptação e perfil multicultural, conseguimos uma vantagem muito competitiva e diferenciadora no mercado global, que cada vez mais é um mercado onde queremos estar. Acreditamos que a XPLOR pode apoiar as organizações a prepararem-se para vencer os desafios de transformação digital, ao dotá-las com as ferramentas e competências fundamentais para se elevarem ao seu máximo potencial.

"Fomos um dos primeiros países do mundo a trabalhar o Sage X3. (…). Se acrescentarmos as qualidades e competências normalmente presentes no perfil standard do consultor de TI em Portugal, como excelência técnica, apetência para falar línguas, capacidade de adaptação e perfil multicultural, conseguimos uma vantagem muito competitiva e diferenciadora no mercado global."

Que indústrias ou setores beneficiam mais dos serviços da XPLOR e como personalizam as soluções para satisfazer as necessidades e os desafios específicos?

Mais uma vez, estamos completamente focados no segmento de empresas médias e médias grandes. Entendemos, no entanto, que este mercado está saturado de soluções complexas e dispendiosas ou de soluções que estão dispersas por vários parceiros, o que dificulta a gestão dos projetos. A XPLOR tenta simplificar esta oferta, oferecendo produtos e serviços de elevada qualidade, mas a preços que estas empresas possam acomodar.

Por outro lado, está no caminho da adoção de uma lógica a que chamamos de one stop shop. Isto é, além do negócio de sistemas de apoio à gestão, disponibilizamos um conjunto de produtos e serviços verticais complementares, como hosting e gestão de infraestruturas. Temos equipas especializadas em transformação digital, business intelligence e, mais recentemente, em soluções de cibersegurança e infraestruturas de pagamentos.

Estamos muito orientados para o cliente e determinados a estabelecer relações de parceria fiáveis e duradouras, empenhados na qualidade de entrega e preparados para apoiar as operações em qualquer parte do mundo.

"Vimos no programa ELITE a oportunidade de fazer parte de uma rede internacional de empresas de elevada competitividade e com muita vontade de crescer."

A XPLOR faz parte do primeiro grupo de empresas portuguesas que aderiu à Academia Internacional do World Trade Center Lisboa by ELITE. O que motivou a XPLOR a juntar-se?

Quando nos apresentaram o programa ELITE, vimos a oportunidade de fazer parte de uma rede internacional de empresas de elevada competitividade e com muita vontade de crescer, de evoluir. Também nos chamou a atenção o acesso à rede de networking nacional e internacional, a formação de elevada qualidade e o acesso a formas alternativas de financiamento. Numa altura de profundas mudanças no acesso ao capital, o financiamento assume especial relevância. A proposta de valor e a credibilidade dos parceiros envolvidos, Euronext, World Trade Center, a Nova SBE, o BBVA, facilitaram muito a decisão de avançarmos.

A ELITE é conhecida por apoiar o crescimento de empresas ambiciosas e inovadoras em diferentes setores e países. Como se alinha este programa com a estratégia de crescimento e as ambições da XPLOR?

A XPLOR conseguiu a liderança do mercado nacional dentro do segmento mid-market, mas temos a expectativa de continuar a crescer e de apresentar soluções cada vez mais diferenciadoras e de valor acrescentado. Começámos no Porto, hoje temos três escritórios em Portugal e presença no Reino Unido, Polónia e no Brasil. Queremos continuar a investir no negócio de mid-market e chegarmos à liderança na Europa, mas também expandir para diferentes setores dentro da lógica one stop shop. Hoje temos projetos realizados em cerca de 20 países e somos já uma referência global. Ainda assim, o negócio internacional representa pouco mais de 25% do nosso negócio global. Entendemos, por isso, que há muito espaço para crescimento e os nossos planos passam muito pela consolidação e expansão do negócio internacional. Também temos planos a curto prazo de expansão para novas geografias.

Por tudo isto, achamos que estamos muito alinhados com os objetivos deste programa e que este pode alavancar este crescimento.

"A XPLOR conseguiu a liderança do mercado nacional dentro do segmento mid-market, mas temos a expectativa de continuar a crescer e de apresentar soluções cada vez mais diferenciadoras."

Como vê a ELITE a acelerar o crescimento sustentável da XPLOR e a que benefícios ou recursos específicos a empresa terá acesso através deste programa?

Em primeiro lugar, o acesso a competências e conhecimento. Acreditamos que temos de ter uma estratégia sólida de crescimento orgânico. Para isso é essencial melhorar as nossas competências de cultura organizacional, ter uma definição clara de prioridades estratégicas e o programa disponibiliza orientação, formação e ferramentas que nos podem apoiar em todos estes vetores. Em segundo lugar, ganhar visibilidade e aumentar a nossa rede de relacionamentos através do networking proporcionado. A ligação entre pares acaba por complementar a formação, permitindo a partilha de experiências, de troca de desafios comuns e respetiva procura de soluções. Finalmente, o acesso a opções de financiamento alternativas e, eventualmente, dar o primeiro passo nos mercados de capitais ou, pelo menos, deixar a empresa preparada e informada sobre esta opção.

Por fim, qual é a mensagem-chave que gostaria de transmitir a potenciais investidores, parceiros e empresas que possam estar interessados em aderir ao ecossistema ELITE?

O programa ELITE é uma oportunidade para aprender com os melhores. Além de ser uma excelente plataforma de alavancagem de know-how e competência do tecido empresarial, as organizações que participam conferem credibilidade e, no fundo, garantem a estruturação e sustentação de todo o programa.