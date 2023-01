Antarte com descontos até 50%

Resolução de Ano Novo: montar o home office com que sempre sonhou. Os negócios estão a correr bem, é empreendedor e decidiu lançar a sua empresa em 2023 ou o trabalho que começa no escritório, muitas vezes, continua em casa? Se pretende criar um espaço de elegância intemporal, há uma oportunidade que não pode perder: os saldos da Antarte. Os descontos vão até 50% e incluem mobiliário para quarto, salas de estar e de jantar, móveis de entrada e de escritório. Que tal aproveitar o ano novo para renovar a decoração da casa?

A casa é, cada vez mais, uma extensão de nós próprios, do nosso estilo, da nossa vida. É ali que passamos momentos em família, reunimos os amigos, tomamos decisões, criamos memórias, construímos o futuro. Se procura conciliar conforto com design intemporal, encontra várias opções na Antarte, independentemente de o estilo ser mais trendy ou minimalista.

Depois de um dia intenso, imagine-se a relaxar e a esquecer as horas, enquanto convive com um grupo de amigos, na sala de estar, ou simplesmente desfruta de uma bebida reconfortante e usufrui da sua própria companhia… O conforto e as linhas cativantes da sala de estar Cannes convidam a tudo isto. Nesta coleção, encontra mais de 100 peças para quarto, salas de estar e de jantar, hall, corredores e escritório em materiais nobres como carvalho natural, palissandro ou nogueira.

Sofás, mesa de centro, mesa de apoio e estante Cannes.

Mesa de refeição Oporto, cadeiras Paris e aparador Nice.

Na Antarte, há peças que falam por si. Um desses exemplos é a mesa de refeição Oporto. De uma imponência elegante, convida a jantares de família e torna, até, mais acolhedora aquela reunião de trabalho que teve de fazer a partir de casa. Na sala, pode conjugar a mesa com o aparador e louceiro da mesma coleção ou apostar em combinações mais personalizadas com peças de outras coleções. Se ficou encantado pelo charme da Oporto, leve esta sensação para outra divisão da casa: o quarto. A cama Oporto convida a repouso e noites relaxantes e as estantes são ideais para arrumar os seus livros, vinis ou dar um toque personalizado de elegância e bom gosto, expondo as peças de decoração favoritas.

Cama Oporto, banqueta Londres e mesa de cabeceira Geneve.

Cama, mesas de cabeceira e cómoda Geneve.

O décor contemporâneo também tem lugar de destaque na Antarte. Junte-lhe acabamentos diferenciados, elegância e design e tem a coleção Nice. Desde os móveis de TV às mesas de centro e de apoio, passando pela mesa de refeição extensível, o glamour é nota dominante.

O conforto é outra condição indispensável em qualquer casa, mesmo numa decoração minimalista ou assente na modernidade. Por isso, instale-se, confortavelmente, no sofá com chaise longue Veneza e permita-se sonhar.

Se gosta de uma elegância mais refinada, a aposta poderá ser na coleção Londres. Cosmopolita, como a capital britânica, aposta nas linhas direitas que prolongam o olhar e transmitem a sensação de uma maior profundidade do espaço.

Sofá com chaise longue Veneza; móvel TV, mesa de centro e mesa de apoio Cannes.

Mesa de jantar, cadeiras, aparador e espelho Londres; floreiras Cannes.

Quer acrescentar o seu toque pessoal ao mobiliário que escolhe para a casa? Na Antarte tem à disposição inúmeras possibilidades de personalização, seja nas madeiras ou tecidos, e pode ainda pedir aconselhamento nas lojas. Tudo isto com descontos que podem ir até 50% em 14 pontos de venda espalhados por todo o país, na loja online e nas apps disponíveis para iOS e Android.