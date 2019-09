Aposta forte no streaming

A Netflix levou-nos do aluguer de filmes fora de casa, com seleção limitada, para a transmissão de infinitas opções em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Uma das principais características da Netflix é que oferece conteúdo quase ilimitado, o que era inédito apenas 10 anos atrás. O início da Netflix remonta a 1997 na Califórnia (EUA), quando os criadores Reed Hastings e Marc Randolph tiveram a ideia de montar uma loja de vídeo em casa. Inicialmente, eles ofereceram um serviço de aluguer por correio em que os subscritores podiam escolher entre um amplo catálogo com filmes e séries, que seriam enviados para sua casa.

Em maio de 2002, a Netflix tornou-se uma empresa listada, através de uma oferta pública inicial (OPA) com um valor de 1,21 $ / ação. Em 2007, lançaram o seu agora mundialmente famoso serviço de streaming online. Os utilizadores não precisavam mais de esperar que o DVD chegasse pelo correio, recebendo-o quase instantaneamente. Essa foi a chave para o sucesso, e atualmente a Netflix tem mais de 150 milhões de subscritores.

Os veteranos na profissão

A empresa de Walt Disney, por outro lado, cria histórias desde 1923. Tudo começou com um desenho animado chamado "Alice's Wonderland". Não muito tempo depois, o mundialmente famoso Mickey Mouse nasceu e o resto é história. A Disney emitiu ações pela primeira vez (como Walt Disney Productions) em 1940, o que na altura era feito over-the-counter. Em 1957 a Golman Sachs liderou a OPA da The Walt Disney Company com um preço de 13,88 $ por ação, na Bolsa de Valores de Nova York. Ao contrário da Netflix, a Walt Disney não era originalmente um serviço de streaming e apenas recentemente anunciou a entrada nesse mercado com um serviço próprio.

Alguns momentos-chave

Julho de 2011 foi um ponto de viragem, com uma medida controversa. O serviço de streaming da Netflix deixou de ser gratuito (tendo sido desde o lançamento) e começou a cobrar aos seus assinantes. Eles criaram duas subscrições, uma para o serviço de streaming e outra para o serviço de DVD.

Em fevereiro de 2013, foi lançado o primeiro original da Netflix. A série, chamada "House of Cards", foi um grande sucesso. Após esse sucesso, muitas outras séries e filmes originais da Netflix foram lançados.

Em 2012, a Disney e a Netflix anunciaram uma parceria. Com este contrato de licenciamento, o conteúdo da Disney seria exibido na plataforma da Netflix, e o acordo apenas entrou em vigor em 2016.

Entretanto o conteúdo original entrou numa fase de expansão. É por isso que a Netflix anunciou que seu orçamento de conteúdo para 2019 será de 15 mil milhões de dólares, tendo sido de 12 mil milhões para 2018. O conteúdo original da Netflix criou um enorme valor de marca. Algumas das séries de maior sucesso da Netflix são: "Narcos", "Stranger Things" e "La casa de Papel".

Pouco depois de o acordo ter sido ativado, a Walt Disney anunciou um serviço próprio de streaming. Para a Disney +, que será lançada no final de 2019, publicaram um impressionante orçamento de conteúdo de 24 mil milhões de dólares.

Parceria ou guerra de streaming

Em conjunto com a 21st Century Fox, a Marvel e a Pixar, para citar alguns, a Disney é um importante fornecedor de conteúdo para a Netflix. Tudo isto irá mudar no futuro próximo. A empresa Walt Disney quebrou o acordo com a Netflix numa declaração pública de guerra, e irão parar de licenciar filmes para o patriarca dos serviços de streaming. Em vez disso, a Disney planeia distribuí-los por conta própria através da Disney +. Mas deixar o acordo não é assim tão fácil. O acordo atual afirma que todos os filmes lançados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018 estarão de volta no Netflix a partir de 2026. Assim sendo, parece que a Disney e a Netflix continuarão a parceria mais algum tempo.

Principais dados da Netflix

A Netflix está listada na NASDAQ americana, sob o nome DIS. A sua capitalização de mercado é 129,153 mil milhões de dólares e seu price-to-earnings ratio (P/E) está atualmente em 115,68, ambos em 27/08/2019. Os lucros da Netflix antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o trimestre que terminou em 30 de junho de 2019 foi de 5,096 mil milhões. Este é um aumento anual de 25,53%. Além disso, desde a sua OPA, os mercados financeiros bem como muitas das empresas americanas, nunca distribuíram dividendos.

Principais dados da Disney

A Walt Disney Company está listada na NYSE americana, sob o nome NFLX. A sua capitalização de mercado é 242,484 mil milhões de dólares e o seu price-to-earnings ratio (P/E) está atualmente em 24,41, ambos em 27/08/2019. O lucro da Disney antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o trimestre que terminou em 30 de junho de 2019 foi de 3,857 mil milhões. Isto é uma queda de 16,37% ao ano.

Está a investir na Netflix ou na Disney?

Sem dúvida que as pessoas que investiram na Netflix em 2002 não o lamentam. A empresa começou a negociar publicamente a cerca de 1,20 $ por ação, e atualmente o preço das ações da Netflix é de cerca de 300 $ por ação. O anúncio da Disney + fez com que as ações da Disney subissem 12%, tornando-se seu melhor dia desde maio de 2009. Descubra o que investir na Netflix e / ou na Walt Disney pode fazer pelo seu portfólio. Isso aumentará a diversificação? Depois de ter decidido comprar, certifique-se de que encontra uma corretora com comissões justas. Como você sabe, as comissões são um aspeto importante do investimento. Na corretora online DEGIRO, por exemplo, você paga apenas € 0,50 + $ 0,004 por ação para todas as ações dos EUA, incluindo NFLX e DIS.





Nota: Investir envolve riscos. Você pode perder (parte do) seu depósito.

Este conteúdo foi realizado em colaboração com a DEGIRO. (Fontes: DEGIRO, Netflix, Bloomberg, Media post, Investopedia, Macrotrends).