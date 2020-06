Aproveite as ofertas incríveis na compra destes smartphones

É, cada vez mais, um dos objetos mais importantes do dia a dia. O smartphone mantém-nos conectados em qualquer momento e lugar, permite criar conteúdos com a mais alta qualidade e até nos ajuda a ser mais produtivos. Não é fácil escolher um telemóvel novo depois de comparar um sem-fim de características, sobretudo com os lançamentos mais recentes e as novidades anunciadas, mas vamos dar uma ajuda: entre as novidades deste ano está uma gama que promete cumprir com todas as necessidades.

Os quatro modelos Huawei da gama P40 Series vieram para revolucionar a forma como usamos o telemóvel no dia a dia. O desenho é incrível, a tecnologia ímpar e a usabilidade foi pensada ao pormenor. Como se tudo isso não bastasse, a Huawei lança agora uma campanha que junta os melhores companheiros de sempre!

Até 14 de junho, há ofertas imperdíveis na compra dos smartphones da Huawei.

Com o Huawei P40 P40 5G ou P40 Pro 5G recebe de oferta o Huawei Watch GT 2e. Na compra do Huawei P40 Lite ou P40 Lite E recebe uma Huawei Band 4.

Há mais ofertas para aproveitar: Huawei Música, Huawei VIP Service e Huawei Cloud

Além dos aliados perfeitos para o smartphone, a Huawei oferece também o Huawei VIP Service na compra de qualquer um dos modelos acima. Este serviço ajuda-o a configurar o telemóvel para que tire o máximo partido do smartphone – incluindo o registo com o Huawei ID, a instalação de apps e a transferência de dados e aplicações com segurança. Tem também 50 GB na Huawei Cloud para usufuri nos primeiros 12 meses na compra do Huawei P40 e P40 Pro. Na compra dos dois modelos Lite, a oferta é de 15 GB na Huawei Cloud, também durante 12 meses. E não se fica por aqui: a Huawei oferece ainda três meses gratuitos do serviço Huawei Música na compra do Huawei P40 Lite, P40 e P40 Pro 5G e um mês gratuito na compra do Huawei P40 Lite E.

O Huawei Música é um serviço de streaming de alta qualidade com 50 milhões de canções e 1,2 milhões de álbuns. Este novo serviço permite descarregar músicas e ouvir offline, criar playlists ou ouvir rádios do género de música preferido. É compatível com o Huawei Watch GT 2e, o novo modelo de smartwatch.

Para facilitar a decisão, estudámos as características da série Huawei P40 e criámos uma lista com o melhor destes smartphones e das ofertas a não perder:

1. Para os amantes de fotografia Com um desenho incrível – ecrã OLED curvo de 6,58 polegadas – e quatro lentes traseiras incrustadas de forma muito elegante, o Huawei P40 Pro é, sem dúvida, a escolha perfeita para quem procura um telemóvel de alta gama com todas as características de topo. As câmaras são impressionantes, com uma qualidade de fotografia em qualquer luz que permite conseguir resultados profissionais simplesmente com o smartphone, mais uma vez graças à parceria com a Leica. A estabilização de vídeo e a qualidade cinematográfica são outros pontos a favor, além do processador Kirin 990, que possibilita a conectividade 5G, um dos elementos mais importantes do futuro. Mais: o ecrã Quad-Curve Overflow em todas as extremidades permite receber e emitir videochamadas em Full HD. O recém-lançado Huawei P40 Pro atingiu a pontuação mais alta de sempre pelo DxOMark, assumindo a posição número um de smartphone de fotografia em todo o mundo. Pelo quarto ano consecutivo, a série P da Huawei é distinguida também pela Technical Image Press Association, que distinguiu a P40 Séries com o muito ambicionado TIPA World Awards 2020.

Huawei P40 Pro - 256 GB de armazenamento, ampliável via NanoSD - 8 GB de memória RAM - 50 MP de câmara principal traseira, lente ultragrande-angular de 40 MP, telefoto com zoom ótico 5x de 12 MP e câmara com sensor de profundidade 3D em tempo real - 32 MP de câmara dupla frontal com funcionalidade de vídeo 4K e efeito de desfoque em tempo real - Bateria de 4200 mAH com carregamento rápido completo em apenas 45 minutos - Sistema de desbloqueio duplo – facial e por impressão digital – com o melhor certificado de segurança - Proteção contra chuva repentina ou salpicos acidentais - Colaboração multiecrã, a melhor solução de trabalho que permite fundir a interface do telemóvel com o computador – agora pode utilizar as apps do computador, para abrir e editar ficheiros no telemóvel; pode também fazer chamadas telefónicas diretamente através do microfone e da câmara do computador.



2. Para os amantes de desporto

Radical ou não. Da caminhada ao alpinismo, passando pela corrida, ciclismo, natação – até mesmo em águas abertas – ou treino livre... O novo smartwatch da série GT2, o GT 2e é a escolha perfeita para quem já sucumbiu ao estilo de vida ativo ou para quem quer começar agora e procura retirar o melhor partido da prática de exercício físico. Permite uma monitorização bastante precisa da frequência cardíaca, dos níveis de stress e da qualidade do sono em tempo real, tudo para compreender de forma completa o estado de saúde. Esta é uma das funções mais apreciadas: se o ritmo cardíaco do utilizador atingir níveis muito altos ou muito baixos, o relógio envia um lembrete de imediato.

O Huawei Watch GT 2e, lançado em março, foi criado para inspirar um estilo de vida ativo, com 100 modos de treino que vão desde os desportos tradicionais às mais modernas formas de exercício, incluindo um modo de personal trainer integrado. Pela primeira vez, a Huawei introduziu uma funcionalidade única para monitorização da saturação de oxigénio no sangue. Com bateria de duração até duas semanas, este novo smartwatch foi concebido para trazer um conceito científico, mas desportivo, ao dia a dia dos utilizadores. Até 14 de junho, pode receber de oferta a mais recente novidade Huawei nos smartwatches na compra do Huawei P40 que, por si só, é a opção perfeita para muitos. Com o processador Kirin 990, este smartphone garante o melhor desempenho com a velocidade ultrarrápida do primeiro SoC integrado 5G do mundo. Livestream em 4K, Wi-Fi 6 Plus, Dual-SIM Plus e-SIM – que permite navegar na internet e fazer chamadas ao mesmo tempo – e compatibilidade de rede são algumas das principais características.

Compre um smartphone da família P40 até dia 14 de junho e receba uma oferta imperdivel.

3. Para os mais jovens

Os mais recentes smartphones da gama Lite da Huawei, o Huawei P40 Lite e o Huawei P40 Lite E, contam com um sistema inovador de quatro câmaras, uma bateria de longa duração com carregamento rápido e o poderoso chipset Kirin 810. A câmara principal de 48 MP suporta a mais recente tecnologia de multiframe, que permite produzir cores incríveis ao juntar várias fotografias captadas numa sequência rápida, para um resultado inacreditável. A gama é a melhor opção para oferecer aos utilizadores mais jovens! O ecrã Punch FullView de 6,4 polegadas permite uma experiência mais imersiva, que torna a visualização de qualquer vídeo ou jogo numa alegria absoluta. Já a tecnologia Dark Mode foi criada de acordo com a ergonomia do olho humano para oferecer uma maior percetibilidade do texto, conforto na leitura e aperfeiçoamento geral da consistência da interface.

4. Para os que estão sempre em movimento

Com um design jovem e de conforto ergonómico, a Huawei Band 4 é a companheira de todos os dias. Com um elegante toque de cor – disponível em pérola, laranja e preto –, esta pulseira inteligente oferece uma experiência visual impressionante, com interface atraente e notificações inteligentes de mensagens. De carregamento fácil e utilização prolongada, é a opção perfeita para os que estão sempre em movimento. A Huawei Band 4 conta com monitorização inteligente da frequência cardíaca, monitorização do sono e nove modos de exercício. Com a oferta da Huawei Band 4 na compra do Huawei P40 Lite e P40 Lite E, não só vai conseguir tirar as melhores fotografias como vai ter o aliado perfeito para se manter em boa forma, física e mentalmente, no pulso.