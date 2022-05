Arrefeça as ideias e invista para a vida

O ditado sempre o afirmou: a noite (ou a almofada) é boa conselheira. Um sono reparador pode fazer maravilhas pelo desempenho físico e mental do dia a dia, e basta uma noite mal dormida para que os efeitos se reflitam durante dias: menos paciência, menos concentração, mais irritação, e até mesmo dores musculares. Dormir é o descanso que o cérebro necessita para funcionar melhor e, quando o sono é comprometido, corpo e mente também o são.

Há uma série de fatores que influenciam a forma como dorme, mas o principal é… o colchão. Escolher o colchão adequado pode parecer tarefa para lhe tirar umas boas noites de sono. Mas, como em todos os negócios, a intuição e alguma pesquisa poderão chegar. Está no sítio certo: deixamos-lhe as nossas recomendações para poder, finalmente, dormir descansado.

A perfeição tem um nome: Mlily

É o investimento certeiro: alia tecnologia, inovação, garante um melhor desempenho motor e psíquico e… serve para descansar. A gama Mlily, desenvolvida pela Maxcolchon, foi especialmente concebida para responder às necessidades de performance dos seus consumidores, e onde cada colchão e cada almofada transmitem uma sensação única.

A gama é composta por dois colchões e várias almofadas:

Mlily Stark

Desenvolvido especialmente para pessoas que, durante a noite, sentem muito calor, e que mantêm um estilo de vida ativo. O tecido de topo Ice Feel foi desenvolvido para transmitir um efeito frio durante a utilização, permitindo regular a temperatura corporal. Ao mesmo tempo que promove uma sensação de frescura, ajuda à circulação sanguínea e potencia o descanso.

As camadas viscoelásticas, com gel, permitem uma maior estabilidade ao longo da noite, bem como manter a temperatura adequada. Por último, mas não menos importante, a inovação chega também às micromolas ensacadas Pocket, que permitem que o colchão se adapte perfeitamente ao corpo, numa fusão da qual não se vai querer despedir de manhã.





Mlily Ego

Sabia que o ego é considerado o "defensor da personalidade"? Faz sentido que um colchão que faz tanto para manter a sua personalidade intacta, potenciando um sono verdadeiramente reparador – o que diminui a probabilidade de flutuações de humor –, lhe herde o nome. Com o Mlily Ego, tudo se alinha para um descanso agradável, que dura toda a noite. O tecido superior Ice Feel ajuda a regular a temperatura corporal, para que o calor não o acorde.

Nas camadas inferiores, o viscoelástico com gel ajuda a minimizar o calor e a aumentar o conforto, enquanto o núcleo de espuma proporciona firmeza e ajuda a regular a transpiração, o que contribui para uma noite de sono completa. No final da noite, sentirá os músculos relaxados, e mesmo que não o veja, a circulação e a firmeza também estarão melhorados.

Mlily Fresh

Para um suporte adequado da cabeça – e para arrefecer as ideias durante um sono reparador – a almofada Mlily Fresh Gel é a conselheira que procura. O tecido exterior Ice Feel dá uma sensação de frescura que dura a noite inteira e as camadas em viscoelástica permitem uma perfeita adaptação à cabeça e pescoço, aliviando a tensão em todas as posições.

Aposte na qualidade, sem intermediários

É a lei do comércio a funcionar: quanto mais pessoas estão envolvidas em determinada transação, mais os custos sobem – afinal, todos querem ganhar a sua parte. Estamos, muitas vezes, a pagar comissões, e não a verdadeira qualidade de um produto.

Na Maxcolchon, os intermediários estão fora da equação! Aquilo que está a pagar é a qualidade do seu colchão, e os seus materiais. As encomendas são feitas diretamente ao fornecedor, através do site. A qualidade é assegurada através da personalização – cada colchão é feito a pedido do cliente, não há stock de colchões – e também da garantia – tem 100 noites de teste no seu novo colchão, para garantir que esta é uma relação duradoura e, sobretudo, estável!