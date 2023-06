BCMA e Cofina lançam os Branded Content Awards

As candidaturas para os primeiros Branded Content Awards estão abertas a partir desta sexta-feira, 30 de junho, a marcas e agências com projetos criativos. A BCMA – Branded Content Marketing Association Portugal e o grupo Cofina anunciaram os Branded Content Awards na primeira conferência desta área criativa em Portugal, a Branded Talks.

A conferência realizou-se na quinta-feira, no hotel Pestana Palace, em Lisboa, e contou com mais de 250 pessoas que assistiram às intervenções de Patrícia Weiss, chairwoman e fundadora da BCMA Portugal e América do Sul, e dos responsáveis de marketing e comunicação de algumas das grandes marcas e agências em Portugal. Aliás, Patrícia Weiss aproveitou para anunciar que a Branded Content Talks "vai ser uma iniciativa anual" e que as grandes e pequenas histórias contadas de forma criativa para impactar o consumidor terão, neste evento, "uma ampliação de horizontes".

Já os "Óscares" para os criativos desta área, os Branded Content Awards, irão incentivar o talento dos profissionais que desenvolvem projetos de branded content e brand storytelling. Este prémio destina-se a marcas, agências de criatividade, agências de meios e produtoras que pretendam potenciar o valor das suas marcas e das marcas dos seus parceiros, afirmando-se com trabalhos inspiradores, como anunciou a chairwoman e fundadora da BCMA Portugal e América do Sul.

São quatro as categorias a concurso: Comunicação Integrada; Brand Experience; Work for Good e Power of Storytelling. Os critérios de avaliação das candidaturas focam-se na excelência criativa; resultados; relevância e originalidade.

Os projetos candidatos serão avaliados por um júri constituído por reconhecidas personalidades na área do branded content em Portugal, liderado por Patrícia Weiss.



Para além da Branded Talks e do Branded Content Awards, a fundadora da BCMA Portugal apresentou ainda uma terceira iniciativa: o Podcast Branded Content que será lançado a partir do dia 3 de julho, "e que todas as semanas terá um episódio novo" à base de "conversas e estoórias de talento e sucesso". O podcast estará disponível no site brandedcontent.pt



Branded com a chancela Cofina

A Branded Content Talks Portugal, que se realizou na quinta-feira, serviu para reconhecer e celebrar as boas iniciativas de branded content e brand storytelling de Portugal, como referiu Luis Ferreira, diretor geral comercial da Cofina, na abertura do evento. Luis Ferreira apresentou uma série de testemunhos em vídeo das empresas clientes sobre os melhores projetos de branded content desenvolvidos pela Cofina: EDP Yes; MaisIdadeMais - envelhecimento ativo, do grupo Ageas Portugal; Transformar Vidas, da Fundação Santander Portugal; Na tua Pele - com o apoio da Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnsson and Johnsson; Oceanic Lounge da Mercedes Benz; (M)Eu, Verso - com o apoio da Medis; Redescobrir Portugal, para a Volkswagen e A Alma dos Vinhos de Lisboa, em parceria com a CVRLisboa.



Boas histórias que humanizam marcas

Como explicou Patrícia Weiss na sua comunicação sobre "Branded Content: significado e tendências no mundo", este tipo de conteúdo criativo "depende exclusivamente do interesse da audiência". E a verdade é que "a audiência mudou" relativamente ao que queria há 20 anos, quando foi fundada a BCMA. Ou seja, atualmente, "boas histórias são partilhadas porque são interessantes. Não porque pertencem a uma marca". Em vez da "interrupção" causada pela publicidade, passou a funcionar melhor o "engajamento" do público com a história. "É o 'my time' . Não é mais o 'prime time'", realçou Patrícia Weiss, uma das vozes mais emblemáticas no mercado do branded content, um mercado que "até 2025 atingirá o valor de 450 mil milhões de dólares" a nível global.



"Boas histórias são maiores do que produtos. Humanizam marcas", afirmou Patrícia Weiss. No primeiro painel, sobre "O Casamento da Criatividade com a efetividade", foram analisados e discutidos projetos de sucesso e de humanização das marcas - e do impacto das histórias no consumidor - como o case Renault; o case Ikea, o case Volvo e o case NOS. No case Renault, a parceria da marca automóvel com a Fox para a realização de uma série branded content já vai em cinco temporadas, desde 2017: são episódios que contam histórias de uma familia moderna em curtas viagens de carro, tendo por protagonistas Jorge Mourato e Patrícia Tavares na pele do casal. Já o Ikea, na série "Não há casa como a nossa" teve impacto com "a casa da Rosa", o espaço de afetos de uma senhora idosa que escreve poesia e é casada há 63 anos. A Volvo foi com o podcast "Um Lugar Seguro", apresentado por Joana Barrios. A NOS com a campanha do Natal de 2022 em que o escritor José Luis Peixoto e a fadista Gisela João falam da solidão, em testemunhos vídeo, ambos de frente para a câmara e numa postura emocional.



Os convidados no debate, neste primeiro painel, foram Susana Doutor, Marketing Communication Manager, Grupo Renault Portugal; Bernardo Rodo, Managing Director, OMD Portugal; Mónica Nogueira de Sousa, Country Marketing Manager, IKEA; Luís Miguel Santos, Marketing Operations Manager, Volvo Car Portugal; Rita Sobral, Head of Branded Content, GroupM e Rita Torres-Baptista, SVP de Marca e Comunicação, da NOS.



No segundo painel "O Poder do Brand StoryTelling" discutiram-se o branded content da Dove "You are more beautiful than you think", onde, numa curto filme, se trata a questão séria dos distúrbios alimentares na adolescência, e o case Samsung, sobre uma campanha em torno do primeiro filme do poeta Fernando Pessoa, "O Ídolo", filmado com o telemóvel S21 ultra 5G. O debate foi assegurado pelos oradores Hugo Veiga, Global Chief Creative Officer, AKQA; Cláudia Rodrigues, Marketing Head Climate Solutions Spain & Portugal | Digital Transformation | Brand Communications, Samsung; Susana Albuquerque, ECD e Partner, Uzina Lisboa; Presidente do Clube de Criatividade de Portugal; Pedro Varela, Fundador e Realizador, Blanche Filmes; Francisco Faria, Branded Content Manager, Betclic Group e Mário Patrocínio, Fundador e Realizador, BRO Cinema.