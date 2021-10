Quais as barreiras psicológicas que precisam ser ultrapassadas antes de tomar a decisão de compra de um veículo elétrico? Autonomia, infraestrutura, custos do veículo… Pode o aumento do preço dos combustíveis fósseis ser um incentivo à compra de carros elétricos?





Com o aumento da autonomia média dos elétricos puros em Portugal – nos modelos disponíveis no mercado nacional a média está nos 400 quilómetros de autonomia – e com o crescimento da rede de postos de carregamentos disponíveis pelo território, os motivos para duvidar da compra de um veículo eletrificado são cada vez menores.Assista no jornaldenegocios.pt à sessão, realizada por André Dias, CTO GoWithFlow, desde o Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, no Porto.