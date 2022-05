Candidaturas abertas ao Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola

A edição deste ano do prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola mantém o foco na sustentabilidade, em linha com as prioridades nacionais e europeias de apoio à inovação do setor, bem como com a estratégia do Crédito Agrícola.





O objetivo do prémio passa por identificar e premiar os projetos nacionais mais inovadores nas áreas da agricultura, do agro-alimentar e da floresta, apoiando o que de melhor se faz no nosso país. As candidaturas ao prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola podem ser submetidas até às 18h do dia 3 de julho, em https://www.premioinovacao.pt, numa das seguintes categorias.

Digitalização e Automação

Prémio com enfoque no desenvolvimento de soluções tecnológicas que promovam a digitalização e automação da produção e/ou transformação, com vista à otimização de processos, à gestão eficiente de recursos, à rastreabilidade e/ou à sustentabilidade ambiental, económica e social da cadeia de valor agro-alimentar ou florestal.

Economia Circular e Biotecnologia Sustentável

Prémio destinado a projetos que visem desenvolver soluções biotecnológicas que respeitem os princípios da bioeconomia sustentável e da circularização da cadeia de valor agro-alimentar e/ou florestal, permitindo criar valor a partir de recursos biológicos e renováveis, preferencialmente recursos endógenos.

Alimentação, Nutrição e Saúde

Prémio destinado a projetos que promovam uma alimentação mais equilibrada, nutritiva e saudável e/ou novas formas de disponibilizar no mercado produtos alimentares mais seguros, nutritivos ou benéficos para a saúde dos consumidores, e preferencialmente que contribuam igualmente para um menor impacto ambiental.

Promoção da Inovação

Prémio destinado a projetos ou iniciativas que mais se destaquem na promoção da inovação, por exemplo através da capacitação de infraestruturas, do desenvolvimento de ações de formação e capacitação de recursos humanos, processos de transferência de tecnologia, ações de demonstração ou outras atividades de apoio à inovação, com vista à melhoria da competitividade dos produtores e agentes do setor.

A estas quatro áreas do Prémio Empreendedorismo e Inovação, juntam-se mais duas categorias de reconhecimento especial, designadamente:





Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola

Distinção direcionada a uma entidade que, de entre os candidatos a qualquer uma das categorias, se destaque dos demais pela relevância e inovação do projecto, e cujos promotores sejam Associados do Crédito Agrícola.

Menção Honrosa | Jovem Empresário Rural

Menção Honrosa destinada ao projecto de carácter inovador que, de entre os candidatos às categorias supramencionadas, se destaque e enquadre no estatuto de Jovem Empresário Rural (JER).

O valor total dos prémios ascende a 27.500€, sendo concedido um prémio monetário de 5.000€ a cada projeto vencedor, por categoria. À Menção Honrosa será atribuído o valor de 2.500€.

Com este prémio, o Crédito Agrícola continua apostado em defender, promover e ajudar o processo de evolução dos setores agrícola, agroalimentar e florestal, apoiando o empreendedorismo e a inovação. Esse é o grande objetivo da nona edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola.

As candidaturas já estão abertas no site da iniciativa até ao próximo dia 3 de julho de 2022.