Casos de sucesso: o que duas empresas portuguesas usam para ganhar tempo

Leonardo Freitas, gerente da Farmácia da Pontinha, e Eduardo Andrade, responsável pelo restaurante Chef Comida Pronta, têm uma certeza: com o iziBizi a gestão do negócio passou a ser muito mais rápida e fácil.

A aposta no iziBizi traduziu-se num melhor controlo de custos e tesouraria e menos tempo dedicado às tarefas administrativas – pagamentos a fornecedores, salários e impostos; emissão de faturas; controlo de gastos e tesouraria, já para não falar dos contactos com o contabilista… –, o que significa um ganho de tempo para as tarefas que verdadeiramente acrescentam valor ao negócio.

Veja o testemunho destes dois empresários portugueses sobre a plataforma digital, criada em Portugal, que foi a solução para todos os problemas destes dois negócios e que pode ser a solução para os seus problemas também.

iziBizi, a plataforma digital portuguesa que veio revolucionar o mercado nacional

O iziBizi é um programa de gestão e faturação online com ligação às contas bancárias da empresa, cujo objetivo é tornar o empresário mais produtivo, simplificando e apoiando o dia a dia do empresário. Trata-se de um projeto único em Portugal, desenvolvido em conjunto entre o Millennium bcp e a Cloudware, para resolver os principais desafios dos empresários. Apesar de só ter chegado ao mercado no final de 2022, já ganhou três prémios no Portugal Digital Awards 2022: Best Digital Transformation Project, Best Future of Business Models e Best Banking Project.

Veja os artigos do Negócios que explicam em detalhe todas as funcionalidades do iziBizi – como as faturas com botão de pagamento, arquivo digital que pode ser partilhado com o contabilista, dashboard com previsões de tesouraria a 30 dias e estimativa de IVA a pagar, extrato simplificado, processamento de salários e de impostos, entre outras – e que podem ser a solução para todos os seus problemas em jornaldenegocios.pt/negocios-em-rede/iziBizi/.

Agende uma demonstração em izibizi.pt ou ligue 808 208 808.