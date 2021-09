Cibersegurança: a prevenção começa onde está

Indispensável no dia a dia de trabalhadores e de empresas, o computador é o dispositivo mais versátil e mais fácil para todas as comunicações e tarefas diárias, mas também uma janela de oportunidade para falhas de segurança. Ao confiar toda a informação privilegiada e todo o material numa máquina ligada à internet, está a aumentar as possibilidades dos mais variados ataques, que poderão prejudicar a dinâmica de trabalho e mesmo a credibilidade da empresa.

A pandemia acelerou o processo de trabalho remoto, com milhões de pessoas no mundo todo a trabalharem em conjunto, de modo colaborativo, mas separados no conforto da sua própria casa. Se, no caso da covid-19, o vírus foi encarado de forma séria e todas as precauções foram tomadas, quando se fala de vírus e ameaças virtuais nem sempre se dá o mesmo nível de seriedade. O problema é que os mecanismos de malware estão cada vez mais sofisticados e os danos são cada vez mais graves.

A principal porta de entrada é o browser que utiliza, no qual há diariamente dezenas de perigos a cada página web que visita. O nível de sofisticação é tanto que, por vezes, estes ataques conseguem ser levados a cabo mesmo através de sites considerados de confiança por si, pela empresa e, por defeito, pelo browser. O Harmony Browse da Check Point Software vem mudar o paradigma da utilização da web, ao garantir aos seus utilizadores corporativos segurança a cada clique e em cada site, sem comprometer a rapidez necessária na utilização diária de internet.

O Harmony Browse garante segurança e rapidez na navegação e pode ser instalado nos computadores, telemóveis e tablets da sua empresa.

Maior segurança, menores riscos na empresa

No dia a dia, milhares e milhares de ficheiros circulam dentro e fora de cada empresa. É a forma mais rápida de partilhar informações e documentos, mas clicar num link para o download pode não ser tão inócuo como se acredita. Esta é muitas vezes uma estratégia simples para enviar malware. O sistema do Harmony Browse faz uma análise em milissegundos dos ficheiros, conseguindo enviar os ficheiros livres de malware e bloqueando os potenciais indesejados de uma transferência.

Este bloqueia ainda o acesso a sites não confiáveis, garantindo segurança na navegação sem necessidade de instalar aplicações para o fazer. Isto salvaguarda que, na empresa, cada trabalhador apenas utilize os dispositivos eletrónicos para atividades corroboradas pela entidade patronal e que não haverá má utilização dos serviços.

Identidade e privacidade asseguradas

O Harmony Browse tem ainda capacidade para bloquear sites de phishing, estrategicamente desenhados para roubar os dados memorizados de cada computador - das palavras-passe aos dados de cartões de crédito, por exemplo - não permitindo que sejam utilizadas as credenciais do utilizador se detetar algo de errado nos sites em questão. Com um desenvolvimento cada vez maior de estratégias de phishing, com sites idênticos a sites oficiais, é muitas vezes difícil para o utilizador perceber que está a utilizar um site perigoso.

Esta mesma solução de segurança tem ainda um sistema de bloqueio de utilização de passwords. Isto significa que, quaisquer que sejam as credenciais corporativas utilizadas, estas não poderão ser copiadas pelo utilizador para criar acesso em sites não corporativos. Desta forma, diminui-se o risco de má utilização e de fuga de passwords, separando os sites que o trabalhador efetivamente precisa e que correspondem à empresa de sites pessoais - como é o caso, por exemplo, das redes sociais.

Rapidez, segurança e privacidade

As necessidades de utilização de internet exigem alguns aspetos que nunca podem ser descurados no normal funcionamento de uma empresa, seja ela de que dimensão for. A privacidade do utilizador, que nos últimos anos tanto foi debatida, é uma realidade que o Harmony Browse leva muito a sério. O histórico é completamente privado, mas o browser consegue fazer uma inspeção dos acessos de forma a garantir a segurança do dispositivo - e das pessoas que nele trabalham.

A rapidez de acesso nunca pode falhar, uma vez que dela dependem as transações e a circulação de informação ao minuto exigida, cada vez mais, em todos os setores de negócio. A instalação e utilização do Harmony Browse não significa nenhum entrave no acesso rápido: ao contrário de ofertas concorrentes, em que a verificação dos sites traz demoras no acesso, o Harmony Browse faz uma inspeção rápida e sem sucessivos reencaminhamentos.

O funcionamento por cloud do Harmony Browse torna a sua utilização possível em múltiplas plataformas e por múltiplos utilizadores. A empresa deve fazer a instalação e distribuir pelos utilizadores e dispositivos, garantindo que toda a rede interna está coberta pela solução mais segura do mercado. Desta forma, todos os negócios estarão mais protegidos, em todos os acessos à internet - mesmo dos mais sofisticados sistemas de malware.