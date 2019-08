Como começar a investir na bolsa

Atualmente, é comum as pessoas gerirem os seus próprios investimentos, e neste artigo iremos explicar alguns conceitos básicos que deve conhecer.

Quero investir na bolsa... como começar?

A primeira coisa que deve saber é que, para investir na bolsa, é necessário ter um intermediário financeiro ou uma corretora que nos dê acesso ao mercado. Uma corretora é uma entidade autorizada e regulada para comprar e vender produtos financeiros em nosso nome em troca de uma comissão. As corretoras online de hoje são uma opção a considerar uma vez que a sua flexibilidade e comissões nos permitem gerir as nossas finanças com eficiência.

Onde devo investir?

Existem vários produtos financeiros a que podemos ter acesso, como ações, obrigações, opções, futuros. No entanto, quando investimos, é importante conhecer os diferentes riscos de produtos financeiros, uma vez que podemos estar expostos a riscos desnecessários se não compreendermos como funcionam. Um outro ponto importante a considerar ao decidir investir é a diversificação, ou seja, não pôr todos os ovos no mesmo cesto. Escolher uma corretora que tem acesso a mercados a nível mundial é importante, uma vez que teremos uma maior gama de produtos que nos permitirão facilmente diversificar.

Quais são as principais despesas que tenho de enfrentar ao investir?

É importante ter em consideração este tema, uma vez que investir com uma corretora de comissões elevadas pode significar um retorno menor nos nossos investimentos.

– Comissão de compra/venda: esta é a principal comissão que iremos enfrentar quando investimos e aplica-se normalmente quando compramos ou vendemos um produto financeiro. Normalmente, corretoras online têm menores comissões, como é o caso da DEGIRO.

– Comissões de custódia: são comissões por manter um produto financeiro na conta. Algumas corretoras já não as cobram, ou poderão variar dependendo do número de operações.

– Comissão de manutenção: algumas corretoras têm uma comissão por manter a conta aberta. Atualmente, com corretoras online, o custo de manter essa conta é mínimo, e normalmente zero. Tal como as comissões de custódia, esta comissão de manutenção pode variar e por vezes a corretora pode exigir um número mínimo de operações.

Recomendações para encontrar uma boa corretora

– Acesso a múltiplos produtos e mercados: como referimos anteriormente, uma corretora que tenha uma gama ampla de produtos e mercados irá permitir-nos uma diversificação eficiente e reduzir os riscos da nossa carteira de investimentos.

– Baixas comissões: as comissões são um encargo sobre o resultado no nosso portefólio e como tal é essencial ver quanto a corretora nos vai cobrar por investir, evitando surpresas ao analisar se terá quaisquer despesas escondidas.

DEGIRO, "Melhor Corretora de Ações de Portugal em 2019"

A corretora holandesa DEGIRO foi escolhida como "Melhor Corretora de Ações de Portugal em 2019" pela comunidade financeira Rankia. As razões para o sucesso desta corretora com mais de 57 prémios internacionais são as suas baixas comissões, facilidade de uso e acesso a mais de 50 mercados a nível mundial. A DEGIRO é uma intermediária financeira autorizada, e oferece produtos que permitem uma diversificação fácil tal como ETF, dos quais oferece uma lista de ETF para investimento gratuito (condições aplicáveis).

A DEGIRO chegou a Portugal em 2014 oferecendo comissões baixas para operar nos mercados bolsistas e está hoje ativa em 18 países europeus, com mais de 400.000 clientes que beneficiam das suas condições. Poderá abrir uma conta gratuita através do seu website português.

Conteúdo preparado em colaboração com a DEGIRO

Nota: Investir significa um risco de perder o seu dinheiro