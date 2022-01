Como é o futuro do mundo do trabalho?

Perante a crise pandémica que tem colocado as pessoas no centro das atenções, o trabalho e, em particular, a sua humanização, tem assumido uma relevância central na agenda das empresas e dos seus líderes.





Aspetos como a reconfiguração da força de talento das organizações, a transformação e digitalização das formas de trabalho, assim como a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, tornaram-se uma prioridade para todas as empresas.





Quais a tendências internacionais sobre o Futuro do Trabalho e qual a realidade observada em Portugal, em particular no setor financeiro? No dia 27 de janeiro, a partir das 9h30, o Webinar Future of Work for Financial Services, organizado pela Deloitte, procura respostas sobre as principais tendências no mundo laboral, com um olhar especialmente focado no setor financeiro.

Agenda:





• Boas-vindas,• Future of Work: overview e tendências internacionais,• Painel de debate:

Mª João Carioca, Executive Board Member, Caixa Geral de Depósitos

Teresa Rosas, Head of IT, Fidelidade

Pedro António, Executive Board Member, AGEAS

Francisco Barbeira, Executive Board Member, BPI





• Encerramento,

Este artigo foi produzido pela Deloitte