Como fazer o pagamento de salários sem falhas

O processamento de salários faz parte das tarefas mensais de qualquer empresa e pode ser feito por um colaborador administrativo interno ou por um contabilista externo. Porém, entre o cálculo do valor dos salários, os impostos a pagar, a transferência dos montantes e a entrega das Declarações Mensais de Remunerações (DMR) à Segurança Social e à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), as hipóteses de algo correr mal são elevadas.

E se lhe disséssemos que é possível realizar todas estas operações, de forma simples, sem sair do mesmo local? Com o iziBizi, o primeiro programa de faturação, gestão e contabilidade online com conta bancária, pode processar os salários dos seus colaboradores de forma automática, rápida e segura, com base no registo de prémios, faltas e férias, assim como tratar dos respetivos impostos.

Como funciona o processamento de salários? No geral, este processo implica cinco etapas:



• Registo de variáveis (horas trabalhadas, faltas, férias ou horas extraordinárias);



• Processamento dos salários, com retribuição-base e prestações regulares e periódicas (subsídios, diuturnidades, trabalho suplementar, trabalho noturno, despesas de deslocação, entre outras);



• Cálculo automático das contribuições para a Segurança Social e das retenções na fonte a entregar à Autoridade Tributária;



• Emissão do recibo e pagamento dos vencimentos aos colaboradores;



• Emissão automática da Declaração Mensal de Remunerações, para pagamento de impostos e contribuições.

Benefícios de ter um software de gestão com processamento de salários

Um software de gestão e contabilidade que inclua a funcionalidade de processamento salarial é essencial pelos seguintes motivos:

1. Cálculos automáticos e sem erros

O processamento de salários com recurso a este tipo de tecnologia garante não só a conformidade com as leis e regulamentos em vigor como inclui o seu cálculo automático em segundos, assim como o dos impostos e contribuições, de acordo com as tabelas e taxas sempre atualizadas. Assim, evita multas e outras questões legais.

2. Interoperabilidade com colaboradores

Com esta solução de software, os colaboradores têm acesso à sua Área de Colaborador, na qual podem consultar os seus recibos de vencimento, marcar férias autonomamente e registar despesas para aprovação pelo empresário.

3. Envio facilitado dos recibos de vencimento

Os recibos de vencimento, para além de serem enviados para a Área de Colaborador anteriormente mencionada, podem ser enviados diretamente para o email do colaborador.

As declarações anuais de rendimentos, tal como os recibos de vencimento, também podem ser enviadas por email para o colaborador e/ou para a empresa.

4. Geração de declarações de remunerações e envio de guias de pagamento de impostos e contribuições

As declarações de remuneração a entregar à Autoridade Tributária e à Segurança Social são geradas automaticamente com a finalização dos processamentos para o mês em questão. Estas declarações podem ser enviadas diretamente do programa. Depois de as enviar, as guias de pagamento de impostos e contribuições oficiais ficam disponíveis e podem, inclusive, ser enviadas por email para se tratar do pagamento.

5. Geração de ficheiros bancários de pagamento

A forma de pagamento do vencimento do colaborador, bem como do subsídio de alimentação, pode ser definida na ficha do colaborador. É possível gerar os ficheiros bancários de pagamento e enviá-los por email à empresa a partir do software.

6. Geração de folha de férias à seguradora

Na ficha do colaborador é ainda possível indicar a seguradora e o número de apólice correspondente. Deste modo, após executar o processamento do salário, pode gerar e enviar a folha de férias diretamente à seguradora.

Cinco passos para realizar o processamento salarial com o iziBizi

1. Faça o cadastro do pessoal de forma rápida

Quando contrata um funcionário, é necessário recolher um conjunto de informações pessoais, tais como o nome, a data de nascimento, o NIF e o número da Segurança Social, estado civil ou número de dependentes, dados que influenciam a determinação da taxa de IRS em que está inserido, entre outros.

Com o iziBizi pode criar a ficha de colaborador de forma simples ou importar colaboradores em lote, a partir de um ficheiro Excel e, no iziBizi, pode consultar os recibos de vencimento ou registar férias e faltas. Pode, ainda, comunicar novos colaboradores à Segurança Social, assim como alterações ou cessação de contratos, sem sair do software.

2. Disponibilize aos colaboradores o acesso à sua área pessoal

Há muitos fatores que influenciam o montante final que terá de pagar de salário a cada colaborador, tais como os dias de férias, as faltas ou despesas adicionais relacionadas com a atividade, como as deslocações de automóvel.

Para simplificar a sua vida, o iziBizi permite que disponibilize uma área pessoal para colaboradores, na qual podem preencher os mapas de deslocação, com cálculo de quilómetros, sempre que se deslocarem ao serviço da empresa. Nesta mesma área, os funcionários podem também marcar as férias e as ausências, facilitando o cálculo automático do seu vencimento.

3. Faça pagamentos em lote

Com as contas todas feitas automaticamente, segue-se a transferência dos ordenados. Em vez de realizar os cálculos por colaborador e fazer as transferências uma a uma, o iziBizi permite fazer os pagamentos em lote, incluindo o carregamento dos cartões de refeições, sem nunca sair do programa. Pode, ainda, efetuar a retenção na fonte do IRS e da Segurança Social, assim como fazer o pagamento da Taxa Social Única (TSU) a partir do programa.

Desta forma, reduz a carga administrativa associada ao processo de pagamento de vencimentos e garante que todos os colaboradores recebem o valor devido, na altura certa, evitando constrangimentos internos.

4. Envie os recibos aos colaboradores

Após fazer o processamento dos salários, pode, através do iziBizi, enviar os recibos de pagamento aos colaboradores de uma só vez e sem sair do software. Em alternativa, os seus funcionários também podem consultar os recibos na sua área pessoal, com explicação do detalhe do cálculo e dos descontos realizados (IRS e Segurança Social).

5. Entregue declarações automaticamente

Se tem colaboradores a seu cargo, uma das obrigações mensais é a Declaração Mensal de Remunerações. Nesta declaração constam todas as remunerações pagas aos trabalhadores e deve ser entregue à Autoridade Tributária (DMR) e à Segurança Social (DMR - SS).

Pode realizar esta obrigação diretamente do iziBizi e, após o envio das declarações, ficam disponíveis as guias de pagamento dos impostos e contribuições, podendo preparar ou agendar o seu pagamento a partir do próprio programa.

Esteja atento ao Negócios nas próximas semanas, pois iremos explicar mais em detalhe outras funcionalidades do iziBizi e como pode ser a solução para os seus problemas.