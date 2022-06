Como gerir com tranquilidade e alta segurança?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor do PHC GO não está apenas nas funcionalidades que disponibiliza, mas sim nos resultados que ajuda a alcançar: mais do que adquirir um software de gestão, está a dar velocidade ao seu negócio, e negócios mais rápidos são negócios mais lucrativos. Porém, a velocidade de pouco vale se não estiver na direção certa.

Um vilão chamado "obrigações legais"

Carga fiscal elevada e excessiva para o orçamento das empresas, complexidade de procedimentos... Se fizéssemos uma lista com algumas das características comuns a todas as empresas, o cumprimento fiscal estaria no topo, tanto enquanto prioridade como preocupação.

Um estudo realizado pela consultora EY antes da discussão do Orçamento do Estado de 2020 revela que 60% das empresas inquiridas entendem que a carga fiscal que as abrange é muito elevada.

Outra das dificuldades apontadas é a complexidade de procedimentos que as empresas enfrentam para cumprirem as suas obrigações.

Com o PHC GO vai gerir o seu negócio com muito mais tranquilidade. Ao garantir o cumprimento fiscal desde o primeiro dia, há muitos outros benefícios que rapidamente se irão traduzir em tempo e resultados. Desenvolvido para automatizar inúmeras tarefas anteriormente morosas e suscetíveis de enganos, não terá mais de pagar coimas por eventuais atrasos ou equívocos.

Só as melhores ferramentas de gestão permitem agir com o mesmo dinamismo que o mundo exige.

O PHC GO permite manter todas as áreas da empresa sob controlo. Ao concluir com rapidez e eficácia muitas das tarefas administrativas sem esforço nem preocupações, poderá dedicar-se aos seus clientes de forma mais direcionada.

A caminho da excelência financeira: a eficiência fiscal compensa

Se, por um lado, é necessário cumprir as obrigações fiscais, por outro, também é necessário ter consciência de que é o próprio Estado que cria mecanismos que permitem poupar nos impostos a pagar, concedendo benefícios ou incentivos.

Conhecê-los e usá-los é fundamental para iniciar o caminho da eficiência fiscal, que passa por conhecer e saber como tirar partido de benefícios a nível tributário que podem induzir um alívio do seu peso nas contas da empresa.

Enquanto software de gestão certificado pela Autoridade Tributária, o PHC GO está preparado para atualizar automaticamente sempre que surgir uma nova alteração à lei, garantindo que a sua empresa consiga responder da melhor maneira.

Está na hora dos gestores conseguirem focar-se naquilo que realmente os diferencia. Está na hora de os gestores comprovarem que, para além de dar velocidade ao seu negócio, o PHC GO coloca o seu negócio na direção certa.

Ganhe velocidade para o seu negócio através de um software na cloud, totalmente adaptado às suas necessidades.

O PHC GO é o software de gestão super-rápido para pequenas empresas que pensam em grande.

Acelere também o seu negócio

Este conteúdo foi produzido integralmente pela PHC