Como receber mais rapidamente dos seus clientes

Enviar faturas aos seus clientes não está certamente no topo da lista das suas atividades preferidas. Seja porque o seu programa atual de emissão e envio das faturas não é suficientemente ágil, seja porque ainda imprime e envia as faturas em papel aos seus clientes por correio, ou mesmo porque ainda controla as conta-correntes dos seus clientes manualmente na sua agenda ou em folhas de Excel.

Certo é que fazer com que os clientes paguem atempadamente as faturas nem sempre é fácil e nenhum empresário gosta de fazer telefonemas aos seus clientes a alertar-lhes de que o pagamento está em falta.

Encontrar formas de simplificar o envio de faturas pode ajudá-lo a receber mais rapidamente, facilitando a gestão da sua tesouraria, para que possa dedicar mais tempo às vendas e ao crescimento do seu negócio. É aqui que entra o iziBizi – o primeiro programa de faturação e gestão online com conta bancária em Portugal, uma solução de Open Banking do Millennium bcp integrada em software de faturação Cloudware.

Como é que o iziBizi pode ajudá-lo a receber mais depressa?

O iziBizi é um sistema de faturação e gestão integrado, 100% na cloud, que permite a gestão do seu negócio em qualquer lugar, a qualquer hora. Possibilita a gestão eficiente das suas vendas desde a orçamentação à faturação, a emissão e envio das faturas aos seus clientes de forma ágil, o controlo facilitado das conta- correntes dos seus clientes, a informação atualizada da sua tesouraria e a consulta em tempo real das suas contas bancárias sem sair do programa. E tudo isto numa lógica de trabalho colaborativo com o seu contabilista.

Uma das grandes mais-valias do iziBizi é a simplicidade com que pode enviar faturas e acelerar os recebimentos. Com o iziBizi pode:

1. Emitir faturas rapidamente

Emitir e enviar faturas é uma característica de qualquer programa de faturação. Porém, com o iziBizi pode fazê-lo a qualquer momento e em qualquer lugar, no software ou através da app.

Em apenas alguns segundos, crie as suas faturas de forma personalizada e envie por email aos seus clientes. Não se esqueça de colocar a data de vencimento, para que o seu cliente saiba até que data deve a fatura ser paga. Se necessitar, agende a faturação automática das suas avenças e simplifique a gestão dos seus serviços e recebimentos recorrentes.

Para que tenha a certeza de que o seu cliente recebeu as faturas, o iziBizi dá-lhe a informação da data e hora de envio e leitura dos emails.

Faturas com assinatura eletrónica qualificada sem custos extras

Como todas as atualizações estão incluídas, mantenha-se longe de qualquer preocupação: embora só seja obrigatório incluir nas faturas a assinatura eletrónica qualificada a partir de 1 de janeiro de 2024, as faturas emitidas no iziBizi já são assinadas com o selo eletrónico qualificado, sem qualquer custo ou complicação. E se precisar de faturar ao Estado ou a qualquer entidade pública, saiba que também o pode fazer sem custos adicionais.

2. Oferecer diferentes meios de pagamento

Para agilizar o pagamento das faturas, é importante disponibilizar meios de pagamento diversificados. No caso do iziBizi, os clientes podem pagar através de:

• Referência multibanco;

• Débito direto;

• Transferência bancária, utilizando o pagamento por IBAN.

3. Enviar faturas com botão "pagar"

Uma das inovações do iziBizi é a possibilidade de incluir o botão "pagar" nas faturas que envia por email aos seus clientes, facilitando o seu pagamento.

Este é um verdadeiro acelerador dos recebimentos e exclusivo no iziBizi. Como funciona? É simples. Quando o cliente recebe a sua fatura por email, além de a poder consultar e descarregar facilmente, pode pagá-la imediatamente.

A partir do simples clique no botão "Pagar", o seu cliente apenas tem de selecionar o banco a partir do qual quer realizar o pagamento, introduzir as credenciais de acesso à conta via home banking e já está – os dados da transferência bancária (como o seu IBAN e o valor da fatura) são automaticamente preenchidos e sem margem para erros, bastando que finalize a operação autorizando-a.

4. Emitir recibos automaticamente

Assim que o valor em dívida é pago e o montante é recebido na conta bancária da sua empresa, o iziBizi emite automaticamente o recibo da fatura, sem erros. Desta forma, as suas conta-correntes estão sempre atualizadas e a sua reconciliação bancária sempre em dia, simplificando a sua vida.

5. Enviar avisos de vencimento a partir do iziBizi

Caso o cliente opte por não utilizar o botão "pagar", não deixe que as suas faturas caiam no esquecimento. Crie e envie avisos das suas faturas pendentes por email, sempre que as datas de vencimento estiverem prestes a chegar ou ultrapassadas – este sistema de alertas e notificações permite-lhe agilizar facilmente as suas cobranças.

6. Ter a sua tesouraria sempre debaixo de olho

A previsão de recebimento das suas faturas é automaticamente integrada e atualizada na agenda diária do iziBizi. Desta forma, acompanha e mantém as contas em dia sem dificuldade enquanto consegue ter uma visão a 30 dias da tesouraria do seu negócio.

Esteja atento ao Negócios nas próximas semanas. Iremos explicar em detalhe outras funcionalidades do iziBizi e mostrar como podem ser a solução para todos os seus problemas.