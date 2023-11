Como ser mais produtivo? Estudo comprova que cobertores pesados reduzem insónias

É certo que uma noite mal dormida acontece a todos. No entanto, cada vez mais pessoas sofrem de insónias, noite após noite. A insónia carateriza-se por um sono insuficiente ou de fraca qualidade e interfere drasticamente com a saúde e o bem-estar geral, tanto físico como emocional. Tudo isto pode afetar a vida pessoal e sobretudo a vida profissional, com a diminuição do foco e falta de produtividade.



Mas existem estratégias que pode implementar no dia a dia para ter um sono profundo e reparador. Aliás, um gesto tão simples quanto mudar de cobertor pode fazer toda a diferença e salvar as suas noites.





A ciência por detrás de um cobertor pesado

Um estudo, levado a cabo pela Clínica Teresa Rebelo Pinto - Psicologia & Sono, reforça os resultados recentemente obtidos por universidades suecas e americanas e demonstra uma redução acentuada da insónia moderada ou grave em mais de 50% dos casos investigados. Revela ainda que a utilização deste tipo de cobertores resulta num aumento da duração do sono em cerca de 30 minutos no utilizador médio, redução da ansiedade e redução do tempo para adormecer.











Para este estudo foram questionadas pessoas entre os 24 e os 64 anos. O grupo de participantes respondeu a uma série de questionários, antes e depois da utilização do cobertor pesado da marca blanky. Os padrões de análise considerados para este tipo de estudo foram relativos à qualidade de vida e do sono.







"Estes resultados destacam o impacto positivo que a utilização de cobertores pesados pode ter na qualidade de sono e no bem-estar geral dos utilizadores", diz Teresa Rebelo Pinto, psicóloga especialista em sono e somnologista.





"Este é o primeiro estudo sobre cobertores pesados realizado em Portugal e mostra claramente o efeito que um blanky pode ter não só no sono dos portugueses, mas também na energia com que "atacam" o amanhã. Para a blanky a realização deste estudo era uma clara prioridade, principalmente considerando a importância que uma noite mal dormida tem na nossa saúde. Com os resultados extremamente positivos do estudo, esperamos que cada vez mais se considere os cobertores pesados como a solução natural e comprovada para a melhoria do sono", explica Ricardo Parreira, co-fundador da blanky.





Resultados do estudo:



• Diminuição da insónia: Houve uma redução de 50% nos casos moderados e graves de insónia, estes reduziram a níveis mínimos ou deixaram mesmo de existir.



• Redução da ansiedade: A utilização dos cobertores pesados blanky resultou numa diminuição dos níveis de ansiedade em 59% dos casos reportados, indicando uma atenuação clara dos sintomas.



• Melhoria na latência do sono: O tempo médio que os participantes demoraram a adormecer reduziu cerca de 25% após a utilização dos cobertores pesados.



A empresa que cuida do descanso dos portugueses

A blanky foi a primeira marca a comercializar em Portugal os chamados cobertores pesados – cobertores que utilizam a técnica Deep Touch Pressure e que podem variar entre os 3 e os 13kg de peso e que têm a sua origem no auxílio às pessoas com síndrome de autismo e ansiedade, sendo inclusive comercializados em farmácias em países como a Suécia. O peso destes cobertores deve estar ajustado ao peso do utilizador, recomendando a marca que seja escolhido um cobertor com 10% do peso da pessoa se for para uso individual ou 20% do peso da pessoa mais leve se for para uso em casal.







A marca n.º 1 de cobertores pesados a nível europeu

Cada cobertor é produzido sempre com a mais alta qualidade, sendo feito do melhor algodão para máximo conforto e tendo um enchimento de grãos de areia de vidro tratado perfeitamente distribuídos – o verdadeiro truque para o efeito de massagem e relaxamento do blanky!

Marca privilegia produção nacional

Um dos grandes diferenciais da blanky é a aposta na produção nacional, embora inicialmente os cobertores tenham começado por ser produzidos na Ásia, pois Caseiro e Parreira não encontraram de imediato em Portugal uma têxtil com capacidade para produzir este produto em escala.



Tudo mudou quando estabeleceram uma parceria com a fábrica Leiper, em Guimarães, especializada em têxteis do lar. Esta escolha não só acrescenta valor à economia local, mas também permite um controlo rigoroso sobre o processo de fabrico e um compromisso ambiental mais sólido.











• Há pelo menos 15 anos que o cobertor pesado é utilizado para fins terapêuticos, por exemplo, no tratamento de condições como o autismo, o transtorno obsessivo-compulsivo e a ansiedade.

• Nascida em setembro de 2020, a blanky é a primeira marca ibérica de cobertores pesados.



Artesanalidade e qualidade premium

Cada cobertor blanky é confecionado com a máxima atenção ao detalhe e com materiais de topo. A marca usa areia de vidro tratado para garantir um cobertor hipoalergénico e com a melhor distribuição possível de peso. Simultaneamente, os grãos de areia de vidro proporcionam um efeito de massagem e de relaxamento. Quanto à cobertura exterior, é feito em cetim de algodão de 300 fios, que, pela sua composição natural, não agride a pele, não acumula ácaros ou poeiras e, por fim, facilita a higienização evitando irritações.







As sete camadas mágicas de um blanky

. O blanky detém um total de sete camadas que foram estudadas e testadas para garantir que o seu sono se torna mais saudável:

. A primeira e a sétima camadas são de 100% algodão e contam com um forro interior com camada dupla;

. A segunda e a sexta permitem que os grãos de vidro se desloquem;

. A terceira e a quinta são constituídas por uma camada de poliéster híbrido de baixa e alta densidade que evita vazamentos e rasgos.

Além de ter maior durabilidade e não causar alergias devido ao seu tecido antialérgico e natural, o blanky tem a capacidade de se adaptar à temperatura interna do corpo, criando uma agradável sensação de bem-estar durante todo o ano.





Descubra o cobertor mais adequado para si

Para acabar de vez com as noites mal dormidas e atenuar sentimentos de stress e ansiedade, sugerimos que visite a loja online da blanky, na qual irá encontrar cobertores para todos os perfis e pesos: 5, 7, 9 e 11 kg, para os cobertores individuais; 13 kg para os cobertores tamanho duplo; e 3 kg para os cobertores de criança. O peso destes cobertores deve estar ajustado ao peso do utilizador, recomendando a marca que seja escolhido um cobertor com 10% do peso da pessoa se for para uso individual ou 20% do peso da pessoa mais leve se for para uso em casal.





Em Portugal, a gama de cobertores da blanky pode ser encontrada no site da marca, bem como nas suas lojas parceiras, das quais se destaca a ColchaoNet, presente na maioria dos centros comerciais do país.

Revolucione a sua rotina de sono e aumente o seu bem-estar e produtividade no dia a dia. Bons sonhos!