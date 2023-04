Como ter total controlo das suas obrigações de pagamento e a previsão da sua tesouraria em tempo real

Entre pagamentos a fornecedores, salários e impostos e prestações dos empréstimos bancários, todos os meses os empresários têm um conjunto de responsabilidades de pagamento que devem ser cumpridas em datas específicas. Porém, muitos continuam a gerir as suas operações do dia a dia recorrendo a ferramentas dispersas e não integradas no software de faturação e gestão, como simples folhas de Excel, anotações na agenda em papel ou pastas de arquivo com cópias das faturas e das guias de pagamento dos impostos. Como consequência, deixam muitas vezes escapar algumas destas obrigações ou não conseguem antecipar a falta de dinheiro para cumprir com esses pagamentos.

Mas com o iziBizi – o primeiro programa de faturação e gestão online com integração das contas bancárias – pode controlar todas as suas obrigações, receber alertas e acompanhar o estado das tarefas, fazer pagamentos sem sair da plataforma e saber a cada momento se a tesouraria da empresa tem provisões, permitindo antecipar necessidades e evitar problemas.

Descubra como o iziBizi pode ajudá-lo a gerir as obrigações financeiras da sua empresa e garantir que, quando a hora chegar, esteja preparado para as realizar sem surpresas.

Cinco formas práticas para controlar as suas obrigações mensais

Já imaginou o que seria ter acesso, numa só plataforma, a um panorama geral das suas obrigações e à evolução da sua tesouraria, aceder a informação das suas contas bancárias e fazer pagamentos? Mais do que um programa de faturação, o iziBizi pode ajudá-lo a gerir a sua empresa e simplificar a sua vida.

Com este software de gestão poderá:

1. Ter uma visão global de todas as obrigações

Qual o valor do IVA e até quando tem de realizar o pagamento? Quanto tem de pagar de Segurança Social este mês e qual a data-limite? O iziBizi disponibiliza um painel de controlo atualizado com todas as obrigações, que pode ser partilhado com o seu contabilista, e que inclui alertas coloridos que indicam se a obrigação já foi cumprida, se o prazo está a decorrer ou se já ultrapassou o limite. Desta forma, tem uma visão global de todas as suas obrigações mensais – declarativas e de pagamento – e quando será necessário ter liquidez suficiente para fazer os pagamentos.

2. Entregar as declarações e comunicar com as entidades externas

A comunicação das faturas, o envio das declarações mensais de remunerações, a submissão da declaração de IVA, entre outras. Todos os meses há um conjunto de obrigações declarativas que têm de ser efetuadas. Agora, pode ter o contabilista a trabalhar no seu software – o iziBizi – e a entregar todas as declarações, obter os comprovativos, gerar as guias de pagamento e agendar os pagamentos dos impostos no próprio iziBizi. Só tem de aceder à agenda de pagamentos e executar as operações até à data-limite apresentada.

Além disto, o iziBizi disponibiliza um cofre de senhas para acesso direto ao Portal das Finanças, à Segurança Social, ao Banco de Portugal e outras instituições, agilizando a comunicação com outras entidades e facilitando a vida do empresário e do contabilista.

3. Fazer pagamentos em tempo real

Gerir os pagamentos aos fornecedores, aos colaboradores, da Segurança Social e impostos pode ser uma dor de cabeça para os empresários. Mas com o iziBizi pode realizar os pagamentos sem sair da plataforma. A partir da agenda diária, basta escolher a conta bancária a partir da qual pretende realizar o pagamento, colocar os códigos de acesso e realizar a operação de forma simples. E uma vez realizados os pagamentos, pode aceder a qualquer momento aos movimentos no extrato bancário e consultar os documentos e as notas de lançamento associadas.

4. Controlar a tesouraria no software de gestão

Será que tenho dinheiro para cumprir todos os pagamentos até ao final do mês? Esta é certamente uma preocupação recorrente na gestão do seu negócio. Saiba que o iziBizi o ajuda a manter as contas em dia.

Além de permitir ter uma visão global das obrigações a cumprir nos próximos tempos, o iziBizi disponibiliza uma ferramenta bastante útil para empresários e contabilistas: a agenda diária. Trata-se de um gráfico e painel de controlo que permite antecipar a evolução da tesouraria a 30 dias, com base nos movimentos das contas bancárias, nas datas previstas de recebimento de clientes e de pagamentos a fornecedores e integrando os valores a pagar dos impostos, avenças, empréstimos, rendas e salários. Desta forma, poderá saber com precisão o estado da tesouraria e apurar com a devida antecipação se terá liquidez para os cumprir.

5. Antecipar necessidades de tesouraria

Ao acompanhar em tempo real as previsões dos próximos recebimentos de clientes e a agenda dos próximos pagamentos a fornecedores, salários, impostos e empréstimos, pode antecipar as variações da sua tesouraria e gerir os seus compromissos e responsabilidades sem surpresas. E saiba que se precisar de um pedido de empréstimo para suprir determinadas necessidades pontuais, o iziBizi também o vai poder ajudar a encontrar a melhor solução.

Ficou interessado? Esteja atento ao Negócios nas próximas semanas, pois iremos explicar mais em detalhe como funciona este programa e como pode ser a solução para os seus problemas.