Comprar casa sem sair de casa? Apenas com o apoio dos melhores profissionais

Nas últimas décadas, a tecnologia alterou radicalmente a vida das pessoas, a nível pessoal e laboral. De repente, trabalhos que exigiam a presença física num escritório começaram a ser feitos facilmente em casa e as compras online já são o método preferido de compra de milhões em todo o mundo. Se por um lado é possível adquirir bens de primeira necessidade, como comida e medicamentos, ou outros, como eletrodomésticos e até automóveis; por outro lado, também é possível encontrar e comprar o seu próximo imóvel com um simples clique.

A imobiliária portuguesa Zome acredita que a inteligência artificial tem o poder revolucionário de ajudar a encurtar distâncias. Além de tornar todos os procedimentos mais eficientes e cómodos, tanto para os clientes como para os mediadores imobiliários, que assim dispõem de mais tempo e de ferramentas para proporcionarem um atendimento de excelência. Afinal, esta é a primeira mediadora imobiliária nacional no metaverso e que, em maio de 2022, realizou a primeira venda, no nosso país, de um imóvel com criptomoeda. O resultado? Um serviço premium e diferenciador.





Tecnologia com um toque humano

Na Zome, o progresso tecnológico e o fator humano unem forças para que o cliente beneficie de uma experiência altamente especializada. A empresa acredita que quem a procura merece encontrar consultores assertivos e confiantes, que dominem o funcionamento do mercado e as novas tecnologias, que estejam atentos e, acima de tudo, que consigam interpretar e criar empatia com os medos e as expectativas que diferem de pessoa para pessoa.













Para tal, a Zome aplica a neurociência, disciplina que mapeia a estrutura e mecanismos do cérebro humano, na formação dos seus colaboradores. O objetivo é que os seus mediadores consigam descobrir o que o cliente realmente quer, fazer perguntas significativas, estabelecer ligações, encontrar pontos em comum e consolidar a relação entre ambos, de quem compra e de quem vende, tudo isto é crucial para que, no momento de fechar o negócio, a taxa de sucesso seja 100%.

Tendo sempre em vista facilitar e otimizar o trabalho dos seus colaboradores, a Zome criou a app ZAP (Zome Actions Platform). A versão "mobile" da plataforma permite consultar e registar informação, de forma a tornar os processos dos consultores imobiliários mais ágeis, poupando tempo nas tarefas diárias e melhorando a sua performance.



A mediadora sabe que os clientes do setor imobiliário têm características muito particulares. São pessoas que estão prestes a tomar uma das maiores decisões financeiras das suas vidas.





Bem-vindo ao metaverso

De mãos dadas com o apoio dos melhores profissionais, a Zome recorre a tecnologias que facilitam toda a experiência de procura e compra. Nesta imobiliária, pode visitar virtualmente um imóvel, perceber as dimensões e sentir a sua envolvência. A opção acelera o processo de validação da escolha de determinado imóvel e reduz o número de visitas, poupando tempo a todas as partes envolvidas. A sua casa de sonho pode estar à distância de uns óculos de realidade virtual.











Assim, através do seu know-how, formação avançada e recurso às mais recentes ferramentas tecnológicas de suporte, o consultor imobiliário Zome foca-se no

, em todas as fases do processo de compra ou venda de casa. É o seu melhor conselheiro, um profissional qualificado que está sempre ao seu lado para o ajudar a tomar as melhores decisões.



"Queremos estar na vanguarda e proporcionar novas experiências aos nossos clientes, dando-lhes a oportunidade de explorar este novo mundo de realidade virtual que é o metaverso, num formato altamente conveniente", diz Carlos Santos, chief technology officer da Zome.













Através das Experience Zone – zonas criadas nas lojas Zome nas quais pode realizar visitas virtuais às casas que mais lhe despertam interesse, sem precisar de sair da loja –, a mediadora imobiliária simplifica a experiência de compra. Com esta tecnologia, a Zome convida-o a entrar numa visita privada e ultraexclusiva, conforme a sua disponibilidade e vontade, permitindo descobrir inúmeras propriedades sem perder tempo e ainda ver o mesmo imóvel as vezes que entender e quando entender.





Em junho, a Zome lançou uma nova versão do seu site oficial para permitir aos utilizadores uma experiência mais ágil e personalizada com recurso a ferramentas de inteligência artificial.



Carlos Santos vê na inteligência artificial um mundo de possibilidades e de vantagens para o setor imobiliário. Na perspetiva do profissional, o caminho da inovação vai ainda mais além: "A IA poderá ajudar a desenvolver as ferramentas financeiras e de gestão de processos imobiliários, por exemplo, estudando a capacidade financeira do agregado familiar, ou ajudando a sugerir o imóvel mais indicado para determinado cliente, de acordo com os seus critérios. O impacto da tecnologia poderá ser positivo em várias frentes, e no final do dia, reduzir a burocracia e acelerar os processos de compra e venda de uma casa, que tanto necessitamos como parte da resposta para a crise da habitação que hoje vivemos em Portugal."





Aumento da produtividade e atendimento de excelência

Para a Zome, a tecnologia e o progresso são ferramentas-chave para reduzir a carga de trabalho, as tarefas burocráticas dos consultores imobiliários e aumentar significativamente a sua produtividade e motivação, permitindo que se foquem no principal objetivo da sua função: acompanhar, interagir e assessorar um potencial cliente com a máxima atenção e disponibilidade.



"Na Zome, os nossos sistemas internos e de interação com o cliente têm já diversos modelos de IA, cujo objetivo é aumentar a produtividade, a eficiência e a conveniência de muitos processos internos e externos, e melhorar os processos de decisão", explica Carlos Santos.



O limite não existe: "No futuro, queremos conectar-nos com outros parceiros nesta plataforma, nomeadamente da área da banca, criando uma experiência que se possa assemelhar a uma ida ao shopping, em que os clientes poderão entrar e sair de umas lojas para as outras de forma ininterrupta e fluida", conclui.



Visite um dos hubs da Zome ou explore todas as ferramentas e possibilidades no site. Bem-vindo ao futuro.